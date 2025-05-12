Cesaret İster: Google'ın 10 Yıl Sonra Logosunda Yaptığı Büyük (!) Değişikliği Görmelisiniz
Google, tam 10 yıl aranın ardından logosunda bir değişikliğe gitti. Kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renklerin kullanıldığı logoda renk geçişleri daha yumuşak bir hale getirildi. Google'ın yeni logosu ilk olarak iPhone kullanıcılarına sunuldu. Daha sonra Android kullanıcıları da 16.18 beta sürümüyle Google'ın yeni tarzıyla tanıştı.
Yeni logo, daha modern ve daha akıcı bir şekilde tasarlandı. Fakat kullanıcılar, bu değişikliğe mizah dokunuşu yapmadan geçemedi.
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Yıllar sonra ilk değişim!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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