Cesaret İster: Google'ın 10 Yıl Sonra Logosunda Yaptığı Büyük (!) Değişikliği Görmelisiniz

Google, tam 10 yıl aranın ardından logosunda bir değişikliğe gitti. Kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renklerin kullanıldığı logoda renk geçişleri daha yumuşak bir hale getirildi. Google'ın yeni logosu ilk olarak iPhone kullanıcılarına sunuldu. Daha sonra Android kullanıcıları da 16.18 beta sürümüyle Google'ın yeni tarzıyla tanıştı.

Yeni logo, daha modern ve daha akıcı bir şekilde tasarlandı. Fakat kullanıcılar, bu değişikliğe mizah dokunuşu yapmadan geçemedi.