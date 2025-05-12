Başka Kim Kaldı? Trump, Papa, Putin ve Zelenskiy'nin Türkiye'ye Gelecek Olmasına Mizahşör Dokunuşu
Türkiye, oldukça önemli günlerden geçiyor. Ukrayna ve Rusya arasıdaki gerginlikte önemli bir noktaya gelen Türkiye, iki ülke arasındaki görüşmeye ev sahipliği yapacak. 15 Mayıs'ta Putin ve Zelenskiy'nin Türkiye'de biraraya gelmesi planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump da bu görüşmeye katılabileceğini açıkladı.
Öte yandan Katolikler'in yeni ruhani lideri Papa 14. Leo da, Papa Francesco’nun vasiyeti üzerine ülkemize gelmeye hazırlanıyor.
Peki mizahşörler bu fırsatı kaçırır mı sandınız?
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Putin ve Zelenskiy, İstanbul'da görüşmeye hazırlanıyor.
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Gelelim Papa'ya...
Goygoycuların dokunuşları da eksik olmadı.
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Biz de diyoruz kim eksik!
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Trump'a sesleniyoruz;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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