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Başka Kim Kaldı? Trump, Papa, Putin ve Zelenskiy'nin Türkiye'ye Gelecek Olmasına Mizahşör Dokunuşu

Başka Kim Kaldı? Trump, Papa, Putin ve Zelenskiy'nin Türkiye'ye Gelecek Olmasına Mizahşör Dokunuşu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.05.2025 - 21:34

Türkiye, oldukça önemli günlerden geçiyor. Ukrayna ve Rusya arasıdaki gerginlikte önemli bir noktaya gelen Türkiye, iki ülke arasındaki görüşmeye ev sahipliği yapacak. 15 Mayıs'ta Putin ve Zelenskiy'nin Türkiye'de biraraya gelmesi planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump da bu görüşmeye katılabileceğini açıkladı. 

Öte yandan Katolikler'in yeni ruhani lideri Papa 14. Leo da, Papa Francesco’nun vasiyeti üzerine ülkemize gelmeye hazırlanıyor.

Peki mizahşörler bu fırsatı kaçırır mı sandınız?

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Putin ve Zelenskiy, İstanbul'da görüşmeye hazırlanıyor.

Putin ve Zelenskiy, İstanbul'da görüşmeye hazırlanıyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta yeni bir gelişme yaşandı. Putin, Ukrayna ile İstanbul'da görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Ukrayna'dan da cevap gecikmedi. Zelenskiy, Putin'in çağrısına olumlu yanıt verdi.

Öte yandan ABD başkanı Donald Trump da 15 Mayıs'ta Türkiye'ye gelebileceğini duyurdu.

Gelelim Papa'ya...

Gelelim Papa'ya...

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'nun, vefatının ardından sözlü vasiyeti ortaya çıktı. Papa, 'Ben hayatta olmasam bile halefim mutlaka İznik'e gitsin' demişti. Yeni seçilen Papa 14. Leo'nun de ilerleyen günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Goygoycuların dokunuşları da eksik olmadı.

Goygoycuların dokunuşları da eksik olmadı.
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Biz de diyoruz kim eksik!

Biz de diyoruz kim eksik!
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Trump'a sesleniyoruz;

Trump'a sesleniyoruz;
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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