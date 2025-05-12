Dede Yerine Büyükbaba Demeyi Tercih Edenler Hakkında Yapılan Nokta Atışı Tespitler

Dilimizde akrabalara verilen isimler bir hayli fazla. Örneğin başka hangi dilde eşinizin kardeşinin eşinin özel bir ismi var ki? Haliyle yöreden yöreye de bu isimler değişiyor. Teyzesine, halasına, amcasına ve dedesine farklı şekillerde seslenenler olabiliyor. Fakat genel bir kanı var ki o da 'büyükbaba' diyenlerin azınlıkta olduğu :)

Sosyal medyada şu sıralar 'büyükbaba' diyenler hakkında bazı tespitler yapılıyor.