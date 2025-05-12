Dede Yerine Büyükbaba Demeyi Tercih Edenler Hakkında Yapılan Nokta Atışı Tespitler
Dilimizde akrabalara verilen isimler bir hayli fazla. Örneğin başka hangi dilde eşinizin kardeşinin eşinin özel bir ismi var ki? Haliyle yöreden yöreye de bu isimler değişiyor. Teyzesine, halasına, amcasına ve dedesine farklı şekillerde seslenenler olabiliyor. Fakat genel bir kanı var ki o da 'büyükbaba' diyenlerin azınlıkta olduğu :)
Sosyal medyada şu sıralar 'büyükbaba' diyenler hakkında bazı tespitler yapılıyor.
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Her kültürün aile ve akrabalık bağları farklı.
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Babanızın, annenizin babasına nasıl hitap ediyorsunuz? Büyükbaba mı, dede mi?
Büyükbaba denince çoğu kişinin aklında şöyle bir senaryo canlanıyor! 😂
Veya;
👇🏻😂
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Heidi ve büyükbabası için harika bir gün.
👇🏻
Gerçekten söyleyenler de vardır.
👇🏻
Ortalık karışır.
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👇🏻
Büyükbaba denmesini isteyenler de varmış.
Böyle düşününce mantıklı gelmedi değil.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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