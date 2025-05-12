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Dede Yerine Büyükbaba Demeyi Tercih Edenler Hakkında Yapılan Nokta Atışı Tespitler

Dede Yerine Büyükbaba Demeyi Tercih Edenler Hakkında Yapılan Nokta Atışı Tespitler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.05.2025 - 19:37

Dilimizde akrabalara verilen isimler bir hayli fazla. Örneğin başka hangi dilde eşinizin kardeşinin eşinin özel bir ismi var ki? Haliyle yöreden yöreye de bu isimler değişiyor. Teyzesine, halasına, amcasına ve dedesine farklı şekillerde seslenenler olabiliyor. Fakat genel bir kanı var ki o da 'büyükbaba' diyenlerin azınlıkta olduğu :)

Sosyal medyada şu sıralar 'büyükbaba' diyenler hakkında bazı tespitler yapılıyor.

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Her kültürün aile ve akrabalık bağları farklı.

Her kültürün aile ve akrabalık bağları farklı.

Ülkemizde aile ve akraba çevresi son derece önemlidir. Teyzeler, halalar, amcalar, kuzenler...Çoğu akraba birbirini tanır ve diğer kültürlere nazaran bağlarımız daha güçlüdür. Örneğin Amerika'da annenize, kayınvalidenize ismiyle hitap etmek oldukça doğalken bunu ülkemizde denemek bile istemezsiniz :)

Peki ya dedenize? 

Babanızın, annenizin babasına nasıl hitap ediyorsunuz? Büyükbaba mı, dede mi?

Babanızın, annenizin babasına nasıl hitap ediyorsunuz? Büyükbaba mı, dede mi?
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Büyükbaba denince çoğu kişinin aklında şöyle bir senaryo canlanıyor! 😂

Büyükbaba denince çoğu kişinin aklında şöyle bir senaryo canlanıyor! 😂
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Veya;

Veya;
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👇🏻😂

👇🏻😂
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Heidi ve büyükbabası için harika bir gün.

Heidi ve büyükbabası için harika bir gün.
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👇🏻

👇🏻
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Gerçekten söyleyenler de vardır.

Gerçekten söyleyenler de vardır.
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👇🏻

👇🏻
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Ortalık karışır.

Ortalık karışır.
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👇🏻

👇🏻
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Büyükbaba denmesini isteyenler de varmış.

Büyükbaba denmesini isteyenler de varmış.
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Böyle düşününce mantıklı gelmedi değil.

Böyle düşününce mantıklı gelmedi değil.
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Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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