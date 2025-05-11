Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Haftayı şöyle ağız tadıyla kapatmak isteyenler burada mı? O halde en doğru yerdesiniz. Burada yemekler sadece karnımızı değil, mizaha olan açlığımızı da doyuruyor. Bir hafta boyunca yemeklerle ilgili yaptıkları paylaşımlarla bizleri mizaha doyuranlar vardı, iyi ki de vardı!

Yepyeni bir hafta öncesinde, geçtiğimiz günlerin en komik yemekli tweetlerini bir araya getirdik.

Hazırsanız, başlıyoruz.