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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.05.2025 - 15:19

Haftayı şöyle ağız tadıyla kapatmak isteyenler burada mı? O halde en doğru yerdesiniz. Burada yemekler sadece karnımızı değil, mizaha olan açlığımızı da doyuruyor. Bir hafta boyunca yemeklerle ilgili yaptıkları paylaşımlarla bizleri mizaha doyuranlar vardı, iyi ki de vardı!

Yepyeni bir hafta öncesinde, geçtiğimiz günlerin en komik yemekli tweetlerini bir araya getirdik. 

Hazırsanız, başlıyoruz.

Hepimiz aynı değil miyiz?

Hepimiz aynı değil miyiz?
twitter.com

Bize iyi gelecek, yaralarımızı saracak.

Bize iyi gelecek, yaralarımızı saracak.
twitter.com

Şöyle basit ve sinsi çözümlerin hastasıyız.

Şöyle basit ve sinsi çözümlerin hastasıyız.
twitter.com

Yok kanka ya bağımlı değilim, istediğim zaman bırakırım.

Yok kanka ya bağımlı değilim, istediğim zaman bırakırım.
twitter.com

Yaşlı ve Egeli bir teyze aranıyor.

Yaşlı ve Egeli bir teyze aranıyor.
twitter.com

Bizim geç kalmışlık şuralarda bi' yerlerde.

Bizim geç kalmışlık şuralarda bi' yerlerde.
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

Gerçek summer vol-1

Gerçek summer vol-1
twitter.com

Gerçek summer vol-2

Gerçek summer vol-2
twitter.com

Eminim çok lezzetli olmuştur.

Eminim çok lezzetli olmuştur.
twitter.com

Yavaşça kaydırın.

Yavaşça kaydırın.
twitter.com

Sizin de aklınızda kalan gün tabakları var mı?

Haftaya görüşmek üzere!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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