Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Haftayı şöyle ağız tadıyla kapatmak isteyenler burada mı? O halde en doğru yerdesiniz. Burada yemekler sadece karnımızı değil, mizaha olan açlığımızı da doyuruyor. Bir hafta boyunca yemeklerle ilgili yaptıkları paylaşımlarla bizleri mizaha doyuranlar vardı, iyi ki de vardı!
Yepyeni bir hafta öncesinde, geçtiğimiz günlerin en komik yemekli tweetlerini bir araya getirdik.
Hazırsanız, başlıyoruz.
Hepimiz aynı değil miyiz?
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Bize iyi gelecek, yaralarımızı saracak.
Şöyle basit ve sinsi çözümlerin hastasıyız.
Yok kanka ya bağımlı değilim, istediğim zaman bırakırım.
Yaşlı ve Egeli bir teyze aranıyor.
Bizim geç kalmışlık şuralarda bi' yerlerde.
😂😂😂
Gerçek summer vol-1
Gerçek summer vol-2
Eminim çok lezzetli olmuştur.
Yavaşça kaydırın.
Sizin de aklınızda kalan gün tabakları var mı?
Haftaya görüşmek üzere!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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