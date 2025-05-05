onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.05.2025 - 18:17

Yemek için yaşayanlardan mısınız, yoksa yaşamak için yiyenlerden mi? Hangi tarafta olursanız olun burada yemeklerin mizahi yönünü keşfedecek ve çok seveceksiniz! Yepyeni bir haftaya ağız tadıyla başlamanız için geçtiğimiz haftanın en komik yemekli tweetlerini bir araya getirdik. 

Hazırsanız, haftanın en komik yemekli paylaşımlarına başlıyoruz!

Yine bir Karadeniz mutfağı tartışmasıyla başlayalım.

Yine bir Karadeniz mutfağı tartışmasıyla başlayalım.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Devamı da geldi.

Devamı da geldi.
twitter.com

Yeşil soğanın alaka seviyesi?

Yeşil soğanın alaka seviyesi?
twitter.com

Bizdir.

Bizdir.
twitter.com

Sonra baktın ve son kullanma tarihi 5 yıl geçmişti.

Sonra baktın ve son kullanma tarihi 5 yıl geçmişti.
twitter.com

İpiyle birlikte yeneni makbul.

İpiyle birlikte yeneni makbul.
twitter.com

İşte şimdi anladık.

İşte şimdi anladık.
twitter.com

Senin adın bundan sonra fırında kazandibi olsun.

Senin adın bundan sonra fırında kazandibi olsun.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bu üçlünün yerini alacak başka bir şey yok.

Bu üçlünün yerini alacak başka bir şey yok.
twitter.com

"Zarif inci" denilen yemeği görmelisiniz!

"Zarif inci" denilen yemeği görmelisiniz!
twitter.com

Şimdi 1 liralık dondurma istesek ne yaparlar acaba?

Şimdi 1 liralık dondurma istesek ne yaparlar acaba?
twitter.com

Tespit gibi tespit.

Tespit gibi tespit.
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
2
1
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın