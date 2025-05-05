Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemek için yaşayanlardan mısınız, yoksa yaşamak için yiyenlerden mi? Hangi tarafta olursanız olun burada yemeklerin mizahi yönünü keşfedecek ve çok seveceksiniz! Yepyeni bir haftaya ağız tadıyla başlamanız için geçtiğimiz haftanın en komik yemekli tweetlerini bir araya getirdik.
Hazırsanız, haftanın en komik yemekli paylaşımlarına başlıyoruz!
Yine bir Karadeniz mutfağı tartışmasıyla başlayalım.
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Devamı da geldi.
Yeşil soğanın alaka seviyesi?
Bizdir.
Sonra baktın ve son kullanma tarihi 5 yıl geçmişti.
İpiyle birlikte yeneni makbul.
İşte şimdi anladık.
Senin adın bundan sonra fırında kazandibi olsun.
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Bu üçlünün yerini alacak başka bir şey yok.
"Zarif inci" denilen yemeği görmelisiniz!
Şimdi 1 liralık dondurma istesek ne yaparlar acaba?
Tespit gibi tespit.
Haftaya görüşmek üzere!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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