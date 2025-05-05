Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemek için yaşayanlardan mısınız, yoksa yaşamak için yiyenlerden mi? Hangi tarafta olursanız olun burada yemeklerin mizahi yönünü keşfedecek ve çok seveceksiniz! Yepyeni bir haftaya ağız tadıyla başlamanız için geçtiğimiz haftanın en komik yemekli tweetlerini bir araya getirdik.

Hazırsanız, haftanın en komik yemekli paylaşımlarına başlıyoruz!