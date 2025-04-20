Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Haftayı ağız tadıyla kapatmaya ne dersiniz? Cevabınız 'evet' ise doğru yerdesiniz! Burada yemekler sadece karnımızı doyurmakla kalmıyor aynı zamanda mizaha olan açlığımızı da gideriyor. Her haftanın en komik yemekli tweetlerini derlediğimiz bu seride yine birbirinden komik paylaşımlar var.
Hazırsanız, başlıyoruz. 🚀
Sonra bir de çay ikramı ister ki sormayın.
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Açken biz, biz değiliz.
Nasıl yani yanında bol domatesli bulgur pilavı yok mu?
"Dağ başındaa..."
Et yemeğinin yanında ayran, üstüne de çay içtiğimi gören vücudum;
Ben de diyorum nereye benziyor.
Salça eksikliği yeniden gündemde:(
Yeni pişen kek kokusu...
O kolanın tadı bir başkaydı.
Yeni gelin sunumları yanında halt etmiş.
Nerede görsek tanırız.
"Değişim beklediğimden erken geldi."
Haftaya görüşmek üzere!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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