Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Haftayı ağız tadıyla kapatmaya ne dersiniz? Cevabınız 'evet' ise doğru yerdesiniz! Burada yemekler sadece karnımızı doyurmakla kalmıyor aynı zamanda mizaha olan açlığımızı da gideriyor. Her haftanın en komik yemekli tweetlerini derlediğimiz bu seride yine birbirinden komik paylaşımlar var.

Hazırsanız, başlıyoruz. 🚀