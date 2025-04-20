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Hangisini Yesek? TasteAtlas, Dünyanın En İyi Salataları Listesine Türk Lezzetlerini de Ekledi!

Hangisini Yesek? TasteAtlas, Dünyanın En İyi Salataları Listesine Türk Lezzetlerini de Ekledi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.04.2025 - 11:51

Dünyanın en popüler gastronomi platformu TasteAtlas, çeşitli ülkelerin geleneksel lezzetlerini ön plana çıkarmaya devam ediyor. Bugüne kadar hazırladıkları listelerle birçok yerel lezzetin dünya çapında tanınmasını sağlayan TasteAtlas, bu kez dünyanın en iyi salatalarını seçti. 

'En iyi 50 salata' listesinde elbette Türk esintileri de var! 

Bakalım bu akşamki menünüzde hangi salata eşlik edecek?

Kaynak

TasteAtlas, dünyanın en iyi salatalarını seçti.

TasteAtlas, dünyanın en iyi salatalarını seçti.

Milyonlarca takipçisi bulunan gastronomi platformu TasteAtlas, yerel lezzetlerin dünya çapında tanınmasını amaçlıyor. Birçok ülkede çalışmalar yürüten platform, özellikle dünya çapında yemeklerin yer aldığı listelerle dikkat çekiyor. Dünyanın en iyi yemeklerini, en iyi tatlılarını, en seçkin restoranlarını seçen TasteAtlas, en kötü yemekleri de seçmeyi ihmal etmiyor.

TasteAtlas, bu kez 'Dünyanın En İyi 50 Salatası' listesini paylaştı.

Antalya yöresine ait Piyaz, dünyanın en iyi 9. salatası oldu!

Antalya yöresine ait Piyaz, dünyanın en iyi 9. salatası oldu!

Listenin ilk iki sırasında Yunanistan'dan 'Dakos' ve 'Horiatiki Salata' yer aldı. Üçüncü olan salata ise Hindistan'dan 'Insalata Caprese' oldu. 

Piyaz, Türk salatalarının en başarılısı olarak 9. sırada yer aldı. 2024'ün listesinde Piyaz, 17. sırada yer alıyordu.

Kısır, piyazın ardından en başarılı ikinci salatamız oldu. Kısır, 17. sırada kendisine yer buldu. 2024 listesinde 13. sırada yer alan Kısır ise bu sene puanını düşürdü.

Toplamda 4 salatamız, dünyanın en iyileri arasında yer aldı.

Toplamda 4 salatamız, dünyanın en iyileri arasında yer aldı.

Piyazın dokuzuncu, Kısırın on yedinci olduğu listede toplamda 4 lezzetimiz yer aldı. 

Zeytin piyazı 23. olurken Patlıcan Salatası da 42. oldu.

Dünyanın En İyi Salataları listesinin ilk 10'u ise aşağıdaki gibidir:

Listenin tamamını buradan inceleyebilirsiniz;

Listenin tamamını buradan inceleyebilirsiniz;

Sizce bu listede olmayı hak eden başka hangi salatalarımız var?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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