Hangisini Yesek? TasteAtlas, Dünyanın En İyi Salataları Listesine Türk Lezzetlerini de Ekledi!

Dünyanın en popüler gastronomi platformu TasteAtlas, çeşitli ülkelerin geleneksel lezzetlerini ön plana çıkarmaya devam ediyor. Bugüne kadar hazırladıkları listelerle birçok yerel lezzetin dünya çapında tanınmasını sağlayan TasteAtlas, bu kez dünyanın en iyi salatalarını seçti.

'En iyi 50 salata' listesinde elbette Türk esintileri de var!

Bakalım bu akşamki menünüzde hangi salata eşlik edecek?

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