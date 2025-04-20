Hangisini Yesek? TasteAtlas, Dünyanın En İyi Salataları Listesine Türk Lezzetlerini de Ekledi!
Dünyanın en popüler gastronomi platformu TasteAtlas, çeşitli ülkelerin geleneksel lezzetlerini ön plana çıkarmaya devam ediyor. Bugüne kadar hazırladıkları listelerle birçok yerel lezzetin dünya çapında tanınmasını sağlayan TasteAtlas, bu kez dünyanın en iyi salatalarını seçti.
'En iyi 50 salata' listesinde elbette Türk esintileri de var!
Bakalım bu akşamki menünüzde hangi salata eşlik edecek?
TasteAtlas, dünyanın en iyi salatalarını seçti.
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Antalya yöresine ait Piyaz, dünyanın en iyi 9. salatası oldu!
Toplamda 4 salatamız, dünyanın en iyileri arasında yer aldı.
Listenin tamamını buradan inceleyebilirsiniz;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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