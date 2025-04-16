Hayal Gücünü Zorlayarak Ortaya Çıkan 'Külahta Çiğ Köfte' Fena Tat Kaçırdı
Yemekler deneme yanılma yoluyla ortaya çıkar. Kimi tatlar öyle uyum sağlar ki yüzyıllar boyunca sevilerek tüketilir. Kimi tatlar ise bir daha denenmemek üzere tarihe gömülür. Bu kez Ankara'da bir çiğ köfteci, hayal gücünün sınırlarını zorlayarak 'külahta çiğ köfte' yaptı. Gelen yorumlara bakarak herkesin kafasını karıştığını söylemek yanlış olmaz. Kimisi bu lezzeti denemek için can attığını söyledi, kimisi bunun hiç de iyi bir fikir olmadığını belirtti.
Bakalım siz ne düşüneceksiniz?
Külahta çiğ köfteye hazır mısınız?
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Külahta çiğ köftenin hazırlanış videosunu da buraya bırakalım;
Gelin şimdi de yorumlara bir bakalım.
Sevenler mi çok, sevmeyenler mi?
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Neyse ki üstünde fıstığı var.
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Biz abartma ülkesiyiz.
Sizce de öyle mi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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