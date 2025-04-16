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Hayal Gücünü Zorlayarak Ortaya Çıkan 'Külahta Çiğ Köfte' Fena Tat Kaçırdı

Hayal Gücünü Zorlayarak Ortaya Çıkan 'Külahta Çiğ Köfte' Fena Tat Kaçırdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.04.2025 - 15:12

Yemekler deneme yanılma yoluyla ortaya çıkar. Kimi tatlar öyle uyum sağlar ki yüzyıllar boyunca sevilerek tüketilir. Kimi tatlar ise bir daha denenmemek üzere tarihe gömülür. Bu kez Ankara'da bir çiğ köfteci, hayal gücünün sınırlarını zorlayarak 'külahta çiğ köfte' yaptı. Gelen yorumlara bakarak herkesin kafasını karıştığını söylemek yanlış olmaz. Kimisi bu lezzeti denemek için can attığını söyledi, kimisi bunun hiç de iyi bir fikir olmadığını belirtti.

Bakalım siz ne düşüneceksiniz?

Külahta çiğ köfteye hazır mısınız?

Külahta çiğ köfteye hazır mısınız?

Yurdum insanı söz konusu yemek olunca sınır tanımaz biliyorsunuz ki. Bu kez bir yenilikçi fikir de Ankara'dan geldi. Çiğ köfte ustası, yaz aylarının yaklaşması ve havaların ısınmasıyla beraber çiğ köfteye yeni bir dokunuş getirdi. Hep lavaşla yiyecek değiliz ya? Biraz da külahla deneyelim :)

Külahta çiğ köftenin hazırlanış videosunu da buraya bırakalım;

Gelin şimdi de yorumlara bir bakalım.

Gelin şimdi de yorumlara bir bakalım.
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Sevenler mi çok, sevmeyenler mi?

Sevenler mi çok, sevmeyenler mi?
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Neyse ki üstünde fıstığı var.

Neyse ki üstünde fıstığı var.
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Biz abartma ülkesiyiz.

Biz abartma ülkesiyiz.
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Sizce de öyle mi?

Sizce de öyle mi?
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Yorumlarda buluşalım!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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