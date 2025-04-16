Hayal Gücünü Zorlayarak Ortaya Çıkan 'Külahta Çiğ Köfte' Fena Tat Kaçırdı

Yemekler deneme yanılma yoluyla ortaya çıkar. Kimi tatlar öyle uyum sağlar ki yüzyıllar boyunca sevilerek tüketilir. Kimi tatlar ise bir daha denenmemek üzere tarihe gömülür. Bu kez Ankara'da bir çiğ köfteci, hayal gücünün sınırlarını zorlayarak 'külahta çiğ köfte' yaptı. Gelen yorumlara bakarak herkesin kafasını karıştığını söylemek yanlış olmaz. Kimisi bu lezzeti denemek için can attığını söyledi, kimisi bunun hiç de iyi bir fikir olmadığını belirtti.

Bakalım siz ne düşüneceksiniz?