Katy Perry'nin 10 Dakikalık Uzay Yolculuğunun Kendisinden Uzun Süren Goygoyu
Milyarder Jeff Bezos'un kurucusu olduğu Blue Origin isimli roket şirketi, ünlü isimleri uzay yolculuğuna çıkardı. Aralarında ünlü şarkıcı Katy Perry'nin de yer aldığı 6 kişilik ekip, 10 dakika süren bir yolculuk gerçekleştirdi. Tamamı kadınlardan oluşan bu ekip, yolculuklarının ardından 'astronot' ismini de almaya hak kazandı. Katy Perry'nin Dünya'ya döndükten sonra toprağı öptüğü görüldü.
Yalnızca 10 dakika süren uzay yolculuğu ise goygoycuların malzemesi olmaktan kaçamadı.
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Altı kişilik ekibin 10 dakika süren uzay yolculuğu.
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Katy Perry, Dünya'ya döndükten sonra toprağı öptü.
Öte yandan 10 dakikalık uzay yolculuğunun goygoyuna odaklananlar da vardı!
"Selena Gomez'in sosyal medya arasından daha kısa sürdü."
"Lütfen Gayle'ye bakın."
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"Çok istediğim o işe başlarken."
"Eğer 3 dakika uzaya gitmek sizi astronot yapıyorsa ben de jinekoloğum."
"Katy Perry'nin uzayda bunu yapacağını düşünmüştük."
"İşlerimi hallettikten sonra evime dönünce ben."
"Katy ve Gayle uzayda."
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"Bu adam senin uzayda olduğundan daha uzun süre havada kaldı."
"Uzayda Katy Perry'i gören uzaylılar."
"Katy Perry uzayda."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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