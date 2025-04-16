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Katy Perry'nin 10 Dakikalık Uzay Yolculuğunun Kendisinden Uzun Süren Goygoyu

Katy Perry'nin 10 Dakikalık Uzay Yolculuğunun Kendisinden Uzun Süren Goygoyu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.04.2025 - 11:45

Milyarder Jeff Bezos'un kurucusu olduğu Blue Origin isimli roket şirketi, ünlü isimleri uzay yolculuğuna çıkardı. Aralarında ünlü şarkıcı Katy Perry'nin de yer aldığı 6 kişilik ekip, 10 dakika süren bir yolculuk gerçekleştirdi. Tamamı kadınlardan oluşan bu ekip, yolculuklarının ardından 'astronot' ismini de almaya hak kazandı. Katy Perry'nin Dünya'ya döndükten sonra toprağı öptüğü görüldü.

Yalnızca 10 dakika süren uzay yolculuğu ise goygoycuların malzemesi olmaktan kaçamadı.

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Altı kişilik ekibin 10 dakika süren uzay yolculuğu.

Altı kişilik ekibin 10 dakika süren uzay yolculuğu.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un 'Blue Origin' isimli roket şirketi, uzay turizmi kapsamında uçuşlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kez uzaya giden ekip, Bezos'un müstakbel eşi Lauren Sanchez ve ünlü şarkıcı Katy Perry'nin de içinde olduğu 6 kişilik bir ekip oldu.

'New Shepard' adlı roketle uzaya çıkan ekibin yolculuğu 10 dakika sürdü. Ekip, Karmen Hattı'nı geçerek uzaya çıktı. Dünya ve uzay arasındaki bir sınır kabul edilen Karmen Hattı'nı geçtikleri için de 'astronot' olarak anılabilecekler.

Katy Perry, Dünya'ya döndükten sonra toprağı öptü.

Katy Perry, Dünya'ya döndükten sonra toprağı öptü.

Yalnızca kadınlardan oluşan bir ekibin 60 yıl sonra uzaya gitmesi kimileri tarafından ilham verici bulunsa da kimileri bu fikri eleştirdi. 10 dakikalık bir keyif için harcanan para ve kaynaklara dikkat çeken kişiler, bunun büyük bir haksızlık ve adaletsizlik olduğunu dile getirdi. Bu görüşe katılan ünlü isimler de oldu.

Öte yandan 10 dakikalık uzay yolculuğunun goygoyuna odaklananlar da vardı!

Öte yandan 10 dakikalık uzay yolculuğunun goygoyuna odaklananlar da vardı!
twitter.com

Katy Perry'nin uzay yolculuğundan daha uzun

"Selena Gomez'in sosyal medya arasından daha kısa sürdü."

"Selena Gomez'in sosyal medya arasından daha kısa sürdü."
twitter.com

"Lütfen Gayle'ye bakın."

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"Çok istediğim o işe başlarken."

"Çok istediğim o işe başlarken."
twitter.com

"Eğer 3 dakika uzaya gitmek sizi astronot yapıyorsa ben de jinekoloğum."

"Eğer 3 dakika uzaya gitmek sizi astronot yapıyorsa ben de jinekoloğum."
twitter.com

"Katy Perry'nin uzayda bunu yapacağını düşünmüştük."

"İşlerimi hallettikten sonra evime dönünce ben."

"İşlerimi hallettikten sonra evime dönünce ben."
twitter.com

"Katy ve Gayle uzayda."

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"Bu adam senin uzayda olduğundan daha uzun süre havada kaldı."

"Bu adam senin uzayda olduğundan daha uzun süre havada kaldı."
twitter.com

"Uzayda Katy Perry'i gören uzaylılar."

"Uzayda Katy Perry'i gören uzaylılar."
twitter.com

"Katy Perry uzayda."

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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