Katy Perry'nin 10 Dakikalık Uzay Yolculuğunun Kendisinden Uzun Süren Goygoyu

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un 'Blue Origin' isimli roket şirketi, uzay turizmi kapsamında uçuşlar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kez uzaya giden ekip, Bezos'un müstakbel eşi Lauren Sanchez ve ünlü şarkıcı Katy Perry'nin de içinde olduğu 6 kişilik bir ekip oldu.

'New Shepard' adlı roketle uzaya çıkan ekibin yolculuğu 10 dakika sürdü. Ekip, Karmen Hattı'nı geçerek uzaya çıktı. Dünya ve uzay arasındaki bir sınır kabul edilen Karmen Hattı'nı geçtikleri için de 'astronot' olarak anılabilecekler.