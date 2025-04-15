Hangi Ayakkabıyı Giymeyi Tercih Edersiniz? Ayakkabı Seçimleriniz Kişiliğinizi Yansıtıyormuş!

Daily Star'dan Charlie Bayliss'in aktardığına göre psikolog Jo Hemming, ayakkabı tercihlerinin insanlar hakkında çok fazla ipucu taşıdığını belirtiyor. Jo, ayakkabı seçimlerimizin minik ama anlamlı bir psikolojik anlam taşıdığını düşünüyor: 'Birinin ayağına ne giydiğine bakarak kişiliği, zenginliği, alışkanlıkları ve hatta romantik potansiyeli hakkında bilinçsizce ya da bilinçli olarak ani yargılarda bulunuyoruz.'

Ayrıca ünlü bir ayakkabı markasının yaptığı araştırmaya göre insanların birbirleri hakkındaki ilk düşünceleri bir dakikadan kısa sürede oluşuyor. Ankete katılan 2 bin kişinin yüzde 93'ü ilk izlenimin oldukça önemli olduğunu düşünüyor. İlk izlenimde ise temizlik, kıyafetler ve ayakkabılar dikkate alınıyor. Örneğin sürekli spor ayakkabı giyen birisinin soğukkanlı olduğu, klasik ayakkabı giyenlerin ise daha çalışkan olduğu düşünülüyor!