onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hangi Ayakkabıyı Giymeyi Tercih Edersiniz? Ayakkabı Seçimleriniz Kişiliğinizi Yansıtıyormuş!

Hangi Ayakkabıyı Giymeyi Tercih Edersiniz? Ayakkabı Seçimleriniz Kişiliğinizi Yansıtıyormuş!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
15.04.2025 - 12:36

Bir insanın karakterini nasıl anlarsınız? Muhtemelen onunla biraz sohbet etmeniz hatta birkaç gün geçirmeniz gerekebilir. Peki size bunun daha kolay bir yolu olduğunu söylesek? İnsanların kişiliklerini anlamak için ayakkabılarına bakmak yeterli! Bir psikolog, ayakkabıların bizler hakkında çok şey ortaya koyabileceğini gösteriyor. 

Peki ama nasıl?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayakkabı tercihleriniz kişiliğinizi yansıtıyor!

Ayakkabı tercihleriniz kişiliğinizi yansıtıyor!

Daily Star'dan Charlie Bayliss'in aktardığına göre psikolog Jo Hemming, ayakkabı tercihlerinin insanlar hakkında çok fazla ipucu taşıdığını belirtiyor. Jo, ayakkabı seçimlerimizin minik ama anlamlı bir psikolojik anlam taşıdığını düşünüyor: 'Birinin ayağına ne giydiğine bakarak kişiliği, zenginliği, alışkanlıkları ve hatta romantik potansiyeli hakkında bilinçsizce ya da bilinçli olarak ani yargılarda bulunuyoruz.'

Ayrıca ünlü bir ayakkabı markasının yaptığı araştırmaya göre insanların birbirleri hakkındaki ilk düşünceleri bir dakikadan kısa sürede oluşuyor. Ankete katılan 2 bin kişinin yüzde 93'ü ilk izlenimin oldukça önemli olduğunu düşünüyor. İlk izlenimde ise temizlik, kıyafetler ve ayakkabılar dikkate alınıyor. Örneğin sürekli spor ayakkabı giyen birisinin soğukkanlı olduğu, klasik ayakkabı giyenlerin ise daha çalışkan olduğu düşünülüyor!

1. Düz sandaletler: Özgür bir ruh!

1. Düz sandaletler: Özgür bir ruh!

Kadın erkek fark etmeksizin yaz ayları geldiğinde eliniz otomatik olarak düz tabanlı sandalatlere gidiyorsa bu dünyada sizden rahatı yok diyebiliriz! Siz, rahatınıza önem veren ve dünya yansa pek de umrunda olmayan bir tip olabilirsiniz. Sizin önceliğiniz, her zaman kendiniz. Zahmetsiz ve havalı bir görünüme sahipsiniz, özgür ruhunuz ayaklarınızda bile belli oluyor! Öyle sıkı şeylere hiç gelemez, kendinizi özellikle ilişkilerde sıkmaktan hiç hoşlanmazsınız.

2. Retro spor ayakkabılar: Lider bir ruh!

2. Retro spor ayakkabılar: Lider bir ruh!

Şimdilerde retro tarzın moda olduğuna bakmayın. Aslında bu ayakkabı giymek için lider bir ruha sahip olmak gerekiyor. Siz modayı yakından takip etseniz de cesur bir yanınız var. Bir topluluğa liderlik edebilir, onlara cesaretinizle ilham verebilirsiniz. Bağımsız ve özgürlüğünüze düşkün bir insansınız. Fakat bütün bunlar, samimi ruhunuzu da öldürmüyor. Eskilerin o sıcak, samimi renklerine hayatınızda hep yer veriyor ve tarzınızla resmen ışıldıyorsunuz.

3. Klasik ayakkabılar: Sofistike bir ruh!

3. Klasik ayakkabılar: Sofistike bir ruh!

Yalnızca klasik bir topuklu ayakkabı olarak düşünmeyin. Loafor, Oxford modeller ve erkeklerin klasik ayakkabıları da bu kategoriye dahil. Eğer günlük hayatınızda bile klasiklerden vazgeçemeyen bir insansanız, sizin sofistike bir ruhunuz olduğunuzu söylemeliyiz. Kendine güvenen, hoşgörülü, zarif ve saygılı bir insansınız. Sizin şık olmadığınız, ışıldamadığınız bir an bile yok.

4. Deri botlar: Cesur bir ruh!

4. Deri botlar: Cesur bir ruh!

Kimisine göre kaba duran bu deri botlar, sizin için biçilmiş kaftan. Kendinizi çok daha rahat hissediyor ve kendinizi çok daha güzel ifade ediyorsunuz. Bol kıyafetlerin içine saklandığınızı düşünseniz de aslında kişiliğinizi çok güzel bir şekilde yansıtıyorsunuz. Sizin çoğu kişiye ilginç gelen bir kişiliğiniz var. Sizin için mantık daha önemli. Samimi olmayan insanları sevmez, yalandan hoşlanmazsınız. İnsanlarla pek sık iletişim kurmaz fakat kurunca da onların vazgeçemeyeceği bir dost olursunuz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

5. Babetler: Romantik bir ruh!

5. Babetler: Romantik bir ruh!

Modası asla geçmeyen babetler, romantik bir ruhun en güzel temsilcisi. Günlük hayatınızda babetleri tercih ediyorsanız büyüleyici, klasik ve eğlenceli bir kişiliksiniz diyebiliriz. Sizi görenler zarifliğinizden, güzelliğinizden kendilerini kaybediyor adeta. Işıltınız, herkesi etkisi altına alıyor. Bu hayatı seviyor ve hayatınızı dolu dolu geçirmeye çalışıyorsunuz. 

Dileriz mutluluğunuz ve ışıltınız daim olur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
TC Seymen Ümit

ayağımı rahat ettiren ayakkabı = rahatına düşkün,miskin 🤣🤣