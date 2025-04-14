38 Bin Dolarlık Hermes Marka Lüks Çantanın Gerçek Maliyeti Ne Kadar?

Araba fiyatına çantalar, ev fiyatına kol saatleri... Büyük bir çoğunluğumuz satın alamasa da lüks ürünlerin fiyatları çenelerimizi yormaya yetiyor. Son zamanlarda ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini arttırması lüks ve marka algısı kavramlarını tekrar gündeme getirdi. Gümrük vergisi savaşlarında ABD'den geride kalmayan Çin ise aynı zamanda videolarıyla yanıt veriyor. Çin üretimine güvenerek ABD kamuoyuyla dalga geçerken ABD de halkının refahı ve dünyanın en büyük pazarına sahip olduğu ön plana çıkarıyor. Çinli bir içerik üreticisi ise marka algısının nasıl yüksek kazanç sağladığını anlatmak için Hermes marka bir çantanın gerçek maliyetini açıkladı.