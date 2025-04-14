38 Bin Dolarlık Hermes Marka Lüks Çantanın Gerçek Maliyeti Ne Kadar?
Araba fiyatına çantalar, ev fiyatına kol saatleri... Büyük bir çoğunluğumuz satın alamasa da lüks ürünlerin fiyatları çenelerimizi yormaya yetiyor. Son zamanlarda ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini arttırması lüks ve marka algısı kavramlarını tekrar gündeme getirdi. Gümrük vergisi savaşlarında ABD'den geride kalmayan Çin ise aynı zamanda videolarıyla yanıt veriyor. Çin üretimine güvenerek ABD kamuoyuyla dalga geçerken ABD de halkının refahı ve dünyanın en büyük pazarına sahip olduğu ön plana çıkarıyor. Çinli bir içerik üreticisi ise marka algısının nasıl yüksek kazanç sağladığını anlatmak için Hermes marka bir çantanın gerçek maliyetini açıkladı.
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Tarife savaşları sosyal medyada da sürüyor.
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Bir içerik üreticisi de 38 bin dolar fiyat etiketiyle satılan lüks çantanın kalem kalem maliyetlerini açıkladı.
Yani 38 bin dolara satılan bir Hermes Birkin'in en lüks malzemeleri kullandığınızda bile maliyeti ürünün onda birinden daha az.
Dünya çapında viral olan maliyet analizi ise şu şekilde 📹
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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