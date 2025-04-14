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Emrah Safa Gürkan ve Abdülhamit Gül'ün Kitap Tartışmasına Mustafa Varank da Dahil Oldu

Emrah Safa Gürkan ve Abdülhamit Gül'ün Kitap Tartışmasına Mustafa Varank da Dahil Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.04.2025 - 11:09 Son Güncelleme: 14.04.2025 - 11:35

Özgür Özel 19 Mart sürecinden beri medyada kendisi ve partisine yer vermeyen medya patronlarından şikayetçi. Bunun için de kendisine ve partisine ekranlarında yer vermeyen medya patronlarının sahibi olduğu diğer işletmeleri boykota davet etti. Abdülhamit Gül de diğer hükümet üyeleri gibi boykot listesindeki ünlü kitapçı zincirinden elinde bir kitapla poz paylaştı. 

Ancak poz verdiği kitap Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin Düzeni isimi eseriydi. Pek çok kişi gibi tarihçi Emrah Safa Gürkan da AKP politikaları ile taban tabana zıt bir yazarın kitabıyla verdiği poza şaşırdı. Ardından hararetli bir tartışma başladı.

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Abdülhamit Gül boykot edilen kitap zincirine destek için bir paylaşım yaptı.

Abdülhamit Gül boykot edilen kitap zincirine destek için bir paylaşım yaptı.
twitter.com

Emrah Safa Gürkan da bu paylaşımdaki kitap detayına takıldı.

Emrah Safa Gürkan da bu paylaşımdaki kitap detayına takıldı.
twitter.com

Kitap Doğan Avcıoğlu'nun en önemli eseri olarak görülüyor.

Kitap Doğan Avcıoğlu'nun en önemli eseri olarak görülüyor.

Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre daha fazla insanın kendini Atatürkçü olarak tanımlaması geçmişte eserler vermiş Kemalist aydınların tekrar popüler olmasını sağladı. Uğur Mumcu, Doğan Avcıoğlu gibi yazarların kitapları yoğun talep nedeniyle yeni baskılarla okuyucunun karşısına çıkıyor. Özellikle gençler 27 Mayıs 12 Mart gibi tarihi olayları yakından takip ediyor.

Abdülhamit Gül'ün poz verdiği 1968'de yayımlanan Türkiye'nin Düzeni adlı kitabında geri kalmışlığının nedenlerini araştırılıyor, 'millî devrimci kalkınma modeli' denen bir tür devletçi-sosyalist bir ekonomi modeli savunuluyor.

Abdülhamit Gül ise Emrah Safa Gürkan'ın şaşkınlığına şu yanıtı verdi.

Abdülhamit Gül ise Emrah Safa Gürkan'ın şaşkınlığına şu yanıtı verdi.

Ancak Gürkan'a göre bir kitapla poz vermekle okumak arasında farklar var.

Ancak Gürkan'a göre bir kitapla poz vermekle okumak arasında farklar var.
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Tabii o esnada tartışmada bir cephe daha açıldı.

Tabii o esnada tartışmada bir cephe daha açıldı.
twitter.com

Mustafa Varank Gürkan'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığı ödül üzerinden eleştirdi.

Emrah Safa Gürkan ise son zamanlarda X'te sürekli paylaşılan o fotoğraf hakkında açıklamada bulundu.

Emrah Safa Gürkan ise son zamanlarda X'te sürekli paylaşılan o fotoğraf hakkında açıklamada bulundu.

Bu Türkiye Bilimler Akademisi'nin ödül töreni. Türkiye'nin en üst akademik kurulu bana ödül vermiş. Hatta bir tane değil iki tane vermiş. AKP vermemiş, hükümet vermemiş, bilim adamları vermiş.

Ben bunu kimin elinden alacağımı seçemem. Ama sonra nasıl davranacağımı seçebilirim.

Bu ödülü aldıktan sonra AKP'de, hükümette görev mi yapmışım?

Her sene bir sürü akademisyen bu ve bunun gibi ödülleri alıyor. Tüba ve Tübitak bir araydı o sene ve gelmeyen sadece bir kişi vardı. Herkes tam tekmil oradaydı. Rektörünü de alıp gelmişti.

Koç Üniversitesi full oradaydı mesela; zira Tüba ödüllerinde hep çok başarılılar. Orası da mı AKP'li ;)

Bu tip safsataları bırakın kaç yaşında insanlarız.

Bir insan Doğan Avcıoğlu ile poz veriyorsa neoliberal bir hükümette bakanlık yapması şaşırtıcı olur.

Hayır siz de vardınız ayrıca o gün orada, ne olduğunu da biliyorsunuz. Yani, bu ülkede bakanlık yapmış biri, yani şu yakışıyor mu ya bir kendinize sorun Allah aşkına ;)

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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