Emrah Safa Gürkan ve Abdülhamit Gül'ün Kitap Tartışmasına Mustafa Varank da Dahil Oldu
Özgür Özel 19 Mart sürecinden beri medyada kendisi ve partisine yer vermeyen medya patronlarından şikayetçi. Bunun için de kendisine ve partisine ekranlarında yer vermeyen medya patronlarının sahibi olduğu diğer işletmeleri boykota davet etti. Abdülhamit Gül de diğer hükümet üyeleri gibi boykot listesindeki ünlü kitapçı zincirinden elinde bir kitapla poz paylaştı.
Ancak poz verdiği kitap Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin Düzeni isimi eseriydi. Pek çok kişi gibi tarihçi Emrah Safa Gürkan da AKP politikaları ile taban tabana zıt bir yazarın kitabıyla verdiği poza şaşırdı. Ardından hararetli bir tartışma başladı.
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Abdülhamit Gül boykot edilen kitap zincirine destek için bir paylaşım yaptı.
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Emrah Safa Gürkan da bu paylaşımdaki kitap detayına takıldı.
Kitap Doğan Avcıoğlu'nun en önemli eseri olarak görülüyor.
Abdülhamit Gül ise Emrah Safa Gürkan'ın şaşkınlığına şu yanıtı verdi.
Ancak Gürkan'a göre bir kitapla poz vermekle okumak arasında farklar var.
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Tabii o esnada tartışmada bir cephe daha açıldı.
Emrah Safa Gürkan ise son zamanlarda X'te sürekli paylaşılan o fotoğraf hakkında açıklamada bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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