Emrah Safa Gürkan ve Abdülhamit Gül'ün Kitap Tartışmasına Mustafa Varank da Dahil Oldu

Bu Türkiye Bilimler Akademisi'nin ödül töreni. Türkiye'nin en üst akademik kurulu bana ödül vermiş. Hatta bir tane değil iki tane vermiş. AKP vermemiş, hükümet vermemiş, bilim adamları vermiş.

Ben bunu kimin elinden alacağımı seçemem. Ama sonra nasıl davranacağımı seçebilirim.

Bu ödülü aldıktan sonra AKP'de, hükümette görev mi yapmışım?

Her sene bir sürü akademisyen bu ve bunun gibi ödülleri alıyor. Tüba ve Tübitak bir araydı o sene ve gelmeyen sadece bir kişi vardı. Herkes tam tekmil oradaydı. Rektörünü de alıp gelmişti.

Koç Üniversitesi full oradaydı mesela; zira Tüba ödüllerinde hep çok başarılılar. Orası da mı AKP'li ;)

Bu tip safsataları bırakın kaç yaşında insanlarız.

Bir insan Doğan Avcıoğlu ile poz veriyorsa neoliberal bir hükümette bakanlık yapması şaşırtıcı olur.

Hayır siz de vardınız ayrıca o gün orada, ne olduğunu da biliyorsunuz. Yani, bu ülkede bakanlık yapmış biri, yani şu yakışıyor mu ya bir kendinize sorun Allah aşkına ;)