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Son Günlerin Önemli Siyasi İçeriklerinden Medusa'nın Salı Belgeselinin Konusu Ne?

Son Günlerin Önemli Siyasi İçeriklerinden Medusa'nın Salı Belgeselinin Konusu Ne?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.04.2025 - 15:27

Genellikle eğlence ve müzik içerikleriyle dünya çapında popüler olan YouTube ülkemizde son yıllarda büyük bir değişim geçirdi. Türkiye YouTube'unda gerek televizyonlarda farklı seslere yer verilmemesi, gerek ana akım medyada rutin tartışmaların dışına çıkılamaması nedeniyle siyasi içerikler ilgi çekmeye başladı. Son zamanlarda habercilerin domine ettiği platformda siyasi belgeseller de ilgi çekiyor. Son haftaların ilgi çeken içeriği ise soL tv tarafından hazırlanan Medusa'nın Salı isimli 7 bölümlük belgesel serisi. Belgeselde AKP'nin kuruluşu ve kuruluşuna zemin hazırlayan olaylar anlatılıyor.

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Belgesel ismini Fransa'da yaşanan bir olaydan alıyor.

Belgesel ismini Fransa'da yaşanan bir olaydan alıyor.

Géricault’nun 1819 yılında resmettiği tablonun hikayesi ise oldukça manidar;

Dönemin Fransa Kralı, Senegal'i kolonileştirmesi için fırkateyn hazırlıyor. Ancak kaptan 25 yıldan beri bu konuda bir tecrübesi olmayan ve torpille başa getirilen Hugues Duroy de Chaumarey. 

Kaptanın yanlış kararları ve bilgisizliği Medusa'nın kumlara gömülerek batmasına neden oluyor. 400 kişilik gemide kaptan ve yakınları kendilerini kurtarırken 150 kişilik bir grup kendilerine ufak bir sal inşa ederek Atlas Okyanusu'na doğru yola çıkıyor. Açlık, hastalık, yamyamlık gibi sebeplerle Medusa salındaki 150 kişiden yalnızca 10 kişi hayatta kalabiliyor.

Belgesel de anlatımını bu hikaye üzerine kuruyor ve girişte bizi şöyle bir not karşılıyor.

Belgesel de anlatımını bu hikaye üzerine kuruyor ve girişte bizi şöyle bir not karşılıyor.

Belgeselin ilk bölümü Erdoğan'ın yükselişini ve AKP'nin kurulma aşamasını anlatıyor.

Belgeselin ilk bölümü Erdoğan'ın yükselişini ve AKP'nin kurulma aşamasını anlatıyor.

İkinci bölümde ise iktidarın ilk yılları ve ABD'nin Irak İşgali'nin siyasetteki yansımalarına ağırlık verilmiş durumda.

İkinci bölümde ise iktidarın ilk yılları ve ABD'nin Irak İşgali'nin siyasetteki yansımalarına ağırlık verilmiş durumda.

3. bölümün konusu ise özelleştirmeler, dönemin Gülen Cemaati'nin askeriye ve yargıdaki yükselişi ve Kürt sorununa ilk çözüm arayışları üzerine.

3. bölümün konusu ise özelleştirmeler, dönemin Gülen Cemaati'nin askeriye ve yargıdaki yükselişi ve Kürt sorununa ilk çözüm arayışları üzerine.
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7 bölüm olması planlanan belgeselin yayındaki son bölümü ise dördüncü bölüm.

7 bölüm olması planlanan belgeselin yayındaki son bölümü ise dördüncü bölüm.

Bu bölümde Hrant Dink suikasti ve ardından yaşananlar, AB süreçleri, demokratikleşme açılımları ve Ergenekon davalarının hazırlıkları konu ediliyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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