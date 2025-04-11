Son Günlerin Önemli Siyasi İçeriklerinden Medusa'nın Salı Belgeselinin Konusu Ne?

Géricault’nun 1819 yılında resmettiği tablonun hikayesi ise oldukça manidar;

Dönemin Fransa Kralı, Senegal'i kolonileştirmesi için fırkateyn hazırlıyor. Ancak kaptan 25 yıldan beri bu konuda bir tecrübesi olmayan ve torpille başa getirilen Hugues Duroy de Chaumarey.

Kaptanın yanlış kararları ve bilgisizliği Medusa'nın kumlara gömülerek batmasına neden oluyor. 400 kişilik gemide kaptan ve yakınları kendilerini kurtarırken 150 kişilik bir grup kendilerine ufak bir sal inşa ederek Atlas Okyanusu'na doğru yola çıkıyor. Açlık, hastalık, yamyamlık gibi sebeplerle Medusa salındaki 150 kişiden yalnızca 10 kişi hayatta kalabiliyor.