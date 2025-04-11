Küfürler Edildi, Tehditler Savruldu: Fatih Tezcan ve Furkan Bölükbaşı Birbirine Girdi
Sosyal medyada bir kutuplaşmadan, iktidar ve muhalefete yakın çevrelerin birbirleri hakkında sert sözlerinden sık sık bahsedilse de iktidara yakın cenahta ara sıra iç savaş da yaşanabiliyor. Bu tip tartışmalara ağır hakaretler, terör bağlantısı ithamları damga vuruyor. Fatih Tezcan ve Furkan Bölükbaşı da X üzerinden birbirine girdi. Ağır hakaretler, tehditler, ifşalar ortaya döküldü.
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Fatih Tezcan'ın bir süredir yayınlarında Furkan Bölükbaşı'nı uyardığı aktarıldı.
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Bölükbaşı ise Fatih Tezcan için "Kemalistlerin kuklası" ifadesini kullandı.
Bölükbaşı, Tezcan'ın kendisini arayıp hakaret ve tehdit ettiğini böyle duyurdu.
Suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
Fatih Tezcan'ın yanıtı ise küfürlü oldu.
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Tweetten önce Bölükbaşı'nı aradığını belirtti.
Furkan Bölükbaşı ise böyle bir diyalog yaşanmadığını söyledi.
Tezcan, Bölükbaşı'nı canlı yayına davet etti.
Tartışmadaki son paylaşım ise bu oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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