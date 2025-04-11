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Esenyurt'ta Kuryeye Küfür Ederek Tehditler Savuran Polis Görevden Uzaklaştırıldı

Esenyurt'ta Kuryeye Küfür Ederek Tehditler Savuran Polis Görevden Uzaklaştırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.04.2025 - 08:26

İstanbul Esenyurt'ta trafikte tartışma yaşadığı kişiye küfürler ederek tehditler savuran polis memurları hakkında ‘mesleğe yakışmayacak şekilde’ davrandıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Polislerden birinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

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Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Esenyurt'ta yaşanan ve görüntüleri bazı basın yayın organları ile sosyal medyada paylaşılan olayda yer alan polis memurlarıyla ilgili derhal inceleme başlatıldığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Esenyurt'ta yaşanan ve görüntüleri bazı basın yayın organları ile sosyal medyada paylaşılan olayda yer alan polis memurlarıyla ilgili derhal inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 'Yapılan inceleme sonucunda, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları M.C.Y. ve R.Ö'nün bir sürücüyle tartıştığı ve polislik mesleğine yakışmayacak biçimde davrandıkları tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak her 2 polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılmış, M.C.Y. isimli polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır' denildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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