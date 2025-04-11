Birbirinden Farklı Meslek Gruplarının Ağzından Kim Ne Kadar Maaş Alıyor?
Son yıllarda artan enflasyon ve yaşam maliyetleri çalışanların veya işletme sahiplerinin kazandıkları ücretlerin daha çok merak edilmesine neden oldu. Her ne kadar ülkemiz bir asgari ücretli ülkesi olsa da gerek kamu gerek özel sektörde birbirinden çok farklı ücretler görmek mümkün. Bir X hesabı da insanların aldıkları maaşları, çalışanların pozisyonları ve tecrübeleri gibi bilgileri paylaşanların kendi istekleri dahilinde paylaşıyor. Belli başlı pozisyonlar ve memur maaşları gibi çoğunluk tarafından bilinmeyen ücretler şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir cam fabrikasında sendikalı olarak çalışan birinin şartları şöyle;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir askeri personelin mesajı;
Sadece çalışanlar değil, işverenler de mesaj gönderiyor.
Plastik cerrah asistanı 👇
Katılım bankasında çalışan bir analist
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akla hayale gelmeyecek meslekler de mevcut...
Bir market çalışanı;
Bir masörün mesajı;
Hastanede temizlik personeli 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın