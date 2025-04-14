Adana'da Etrafı Açık Tarlasına Kapı Yaptıran Sürrealist Çiftçiye Gelen Yorumlar

Adana denince akla birbirinden tuhaf olaylar gelmesini bilmeyen yoktur. Yine bir haber 'Bu olay sadece Adana'da yaşanır' dedirtti. Vatandaşın aktardığına göre Adanalı bir çiftçi arazisine kilitli bir kapı yaptırdı. Ancak işin ilginç tarafı arazinin tamamen açık ve kapı çevredekiler tarafından Nasreddin Hoca'nın evi olarak adlandırılıyor. Gizemi çözülmeyen kapı sosyal medyaya da düştü ve kapının kendisi kadar olmasa da ilginç yanıtlar geldi.