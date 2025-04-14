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Adana'da Etrafı Açık Tarlasına Kapı Yaptıran Sürrealist Çiftçiye Gelen Yorumlar

Adana'da Etrafı Açık Tarlasına Kapı Yaptıran Sürrealist Çiftçiye Gelen Yorumlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.04.2025 - 12:14

Adana denince akla birbirinden tuhaf olaylar gelmesini bilmeyen yoktur. Yine bir haber 'Bu olay sadece Adana'da yaşanır' dedirtti. Vatandaşın aktardığına göre Adanalı bir çiftçi arazisine kilitli bir kapı yaptırdı. Ancak işin ilginç tarafı arazinin tamamen açık ve kapı çevredekiler tarafından Nasreddin Hoca'nın evi olarak adlandırılıyor. Gizemi çözülmeyen kapı sosyal medyaya da düştü ve kapının kendisi kadar olmasa da ilginç yanıtlar geldi.

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Fenomen olan kapı şu şekilde;

Fenomen olan kapı şu şekilde;

Havadan görünümü ise şöyle;

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AROG'daki meşhur sahneye gönderme yapıldı.

AROG'daki meşhur sahneye gönderme yapıldı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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