"Normal" Doğuma Gelene Kadar Asıl Odaklanmamız Gereken Bazı Konular
Sivasspor, 13 Nisan Pazar akşamı Fenerbahçe maçına “Doğal olan normal doğum” pankartıyla çıktı. Pankart, kamuoyunda ise büyük tepki çekti. Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotu kapsamında verilen bu mesaja ilk günden beri tepki yağıyordu. Son damla ise erkek futbolcuların kadın bedeniyle ilgili olan bu pankartı taşıması oldu.
Peki 'normal doğuma' gelene kadar odaklanmamız gereken başka konular olabilir mi?
Evet!
Kaynak: Mor Çatı Vakfı
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Sağlık Bakanlığı "normal doğum" kamuspotunu son olarak yeşil sahalara taşıdı.
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Peki normal doğuma gelene kadar, odaklanmamız gereken başka konular olabilir mi?
Başka neler "doğal"?
Erkeklere oldukça doğal gelen o olaylar.
Örneğin;
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Sahi hiç gördünüz mü?
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Bu anlamlı çalışma için Mor Çatı Vakfı'na teşekkürlerimizi iletiriz.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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