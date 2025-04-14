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"Normal" Doğuma Gelene Kadar Asıl Odaklanmamız Gereken Bazı Konular

"Normal" Doğuma Gelene Kadar Asıl Odaklanmamız Gereken Bazı Konular

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.04.2025 - 23:45

Sivasspor, 13 Nisan Pazar akşamı Fenerbahçe maçına “Doğal olan normal doğum” pankartıyla çıktı. Pankart, kamuoyunda ise büyük tepki çekti. Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotu kapsamında verilen bu mesaja ilk günden beri tepki yağıyordu. Son damla ise erkek futbolcuların kadın bedeniyle ilgili olan bu pankartı taşıması oldu. 

Peki 'normal doğuma' gelene kadar odaklanmamız gereken başka konular olabilir mi?

Evet!

Kaynak: Mor Çatı Vakfı

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Sağlık Bakanlığı "normal doğum" kamuspotunu son olarak yeşil sahalara taşıdı.

Sağlık Bakanlığı "normal doğum" kamuspotunu son olarak yeşil sahalara taşıdı.

Geçtiğimiz aylarda başlatılan kamuspotu kapsamında 'Doğal Olan Normal Doğum' sloganı karşımıza çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı videoya vatandaşlardan tepki yağmıştı. Fakat bu slogan, son olarak erkek futbolcular tarafından yeşil sahalara taşındı.

13 Nisan akşamı Sivasspor futbolcuları, Fenerbahçe karşılaşmasına görseldeki pankartla çıktı. O anlara kamuoyundan tepkiler yükseldi. Erkek egemen bir spor dalında, erkek futbolcuların kadın bedenine dair bir slogan taşıması 'dayatmacı' bulundu.

Peki normal doğuma gelene kadar, odaklanmamız gereken başka konular olabilir mi?

Peki normal doğuma gelene kadar, odaklanmamız gereken başka konular olabilir mi?

Mor Çatı Vakfı, sosyal medya hesabından paylaştığı bu görsellerle 'Doğal Olan'ın aslında ne olduğunu hatırlattı.

Başka neler "doğal"?

Başka neler "doğal"?

Erkeklere oldukça doğal gelen o olaylar.

Erkeklere oldukça doğal gelen o olaylar.

Örneğin;

Örneğin;
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Sahi hiç gördünüz mü?

Sahi hiç gördünüz mü?

👇🏻

👇🏻

Korkmadan, özgürce!

Korkmadan, özgürce!

Bu anlamlı çalışma için Mor Çatı Vakfı'na teşekkürlerimizi iletiriz.

Bu anlamlı çalışma için Mor Çatı Vakfı'na teşekkürlerimizi iletiriz.

Görsellerin devamı için buraya tıklayabilirsiniz.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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