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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.04.2025 - 13:19

Şık bir akşam yemeğinde enfes bir ziyafet için seçtiğiniz restoranda önünüze bir kürek yemek gelse ne yapardınız? Aman sakin olun, siz küreği beğenmediyseniz bizde sallanan attan tabureye her şeyin servis tabağı olduğu restoranlar var. Haftanın Reddit'ten derlenen 13 göz kanatan sunumu arasından favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın. 

İştahınız kalırsa, şimdiden afiyet olsun...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Göz Kanatan Sunumlarına da Burada 👇

1. Artık klasikleşen bir sunumla başlıyoruz haftanın lezzet turuna!

1. Artık klasikleşen bir sunumla başlıyoruz haftanın lezzet turuna!

Peki, hâlâ kürekte yemek yemeyen kalbı mı?

2. Son trend: Ne kürek ne tava...

2. Son trend: Ne kürek ne tava...

Kürek de olsa tava da durum pek iç açıcı görünmüyor açıkçası.

3. New York'ta da tavada yumurta yemedim demezsiniz!

3. New York'ta da tavada yumurta yemedim demezsiniz!

Yanlış görmüyorsunuz, NY sokaklarında ev konforunda kahvaltı konsepti.

4. Roma'nın romantik konseptine uydu mu şimdi bu?

4. Roma'nın romantik konseptine uydu mu şimdi bu?

İtalya'da makarnayı böyle sunmaya hiç mi utanmadınız acaba! Sen kalk dünyanın bir ucundan makarna yemeğe git, peki bu mu hak ettiğin?

5. Peki bunu neden yaptınız?

5. Peki bunu neden yaptınız?

Amaç, müşteriyi etin taze olduğuna inandırmaksa biz inandık!

6. "Bülbülü altın kafese koymuşlar..."

6. "Bülbülü altın kafese koymuşlar..."

Uslu bir çocuk olursanız, kafesi açıyorlar siz de yiyorsunuz. Afiyet olsun...

7. Bunu açıklayacak hiçbir sözümüz yok: Zira, sallanan attan bidona her şey servis tabağına dönüşmüş!

8. Askıda ette bizim için yeni değil elbette!

8. Askıda ette bizim için yeni değil elbette!

Siz böyle bir sunum ister miydiniz?

9. Pizza sevmeyene ceza!

9. Pizza sevmeyene ceza!

Pizzacıda pizza yemezseniz, özel bir servis de beklemeyiverin canım!

10. Bari çiziklerle dolu bir teflon tava getirmeseydiniz!

10. Bari çiziklerle dolu bir teflon tava getirmeseydiniz!

Uzmanların uyarılarına kulak asmadan mutfaklarda kullanılmaya devam eden çizik teflonlar bir de sunum tabağı olarak karşımıza çıkıyor, desenize!

11. Aslında lezzetli görünüyor ama bir de siyah taş üzerinde olmasaydı...

11. Aslında lezzetli görünüyor ama bir de siyah taş üzerinde olmasaydı...

Gerçi şu ana kadar gördüklerinizden sonra buna bir harika diyebilirsiniz!

12. Şefin sunumu: Kuşun kanadından midenize!

12. Şefin sunumu: Kuşun kanadından midenize!

Bize biraz vahşi geldi ama yine de siz bilirsiniz.

13. Bakraça benzeyen bu bakır kapla ise biraz da nostalji yapalım!

13. Bakraça benzeyen bu bakır kapla ise biraz da nostalji yapalım!

O zaman afiyet olsun!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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