Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Şık bir akşam yemeğinde enfes bir ziyafet için seçtiğiniz restoranda önünüze bir kürek yemek gelse ne yapardınız? Aman sakin olun, siz küreği beğenmediyseniz bizde sallanan attan tabureye her şeyin servis tabağı olduğu restoranlar var. Haftanın Reddit'ten derlenen 13 göz kanatan sunumu arasından favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın.
İştahınız kalırsa, şimdiden afiyet olsun...
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1. Artık klasikleşen bir sunumla başlıyoruz haftanın lezzet turuna!
2. Son trend: Ne kürek ne tava...
3. New York'ta da tavada yumurta yemedim demezsiniz!
4. Roma'nın romantik konseptine uydu mu şimdi bu?
5. Peki bunu neden yaptınız?
6. "Bülbülü altın kafese koymuşlar..."
7. Bunu açıklayacak hiçbir sözümüz yok: Zira, sallanan attan bidona her şey servis tabağına dönüşmüş!
8. Askıda ette bizim için yeni değil elbette!
9. Pizza sevmeyene ceza!
10. Bari çiziklerle dolu bir teflon tava getirmeseydiniz!
11. Aslında lezzetli görünüyor ama bir de siyah taş üzerinde olmasaydı...
12. Şefin sunumu: Kuşun kanadından midenize!
13. Bakraça benzeyen bu bakır kapla ise biraz da nostalji yapalım!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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