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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.04.2025 - 10:06

Lezzet şöleni ararken midenizi zorlayan sunumlarla gerçek bir ziyafete hazır olun. Bu hafta sizin için Reddit'ten derlediğimiz göz alıcı sunumlar arasında köpek maması kabında nacostan pastasız doğum günü mumuna yok yok... Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 göz kanatan sunum arasından favorinizi ise yorumlara yazmayı unutmayın. 

İştahınız kalırsa, afiyet olsun...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Göz Kanatan Sunumlarına da Burada 👇

1. Geri dönüşüm faciası bir sunumla başlayalım turumuza!

1. Geri dönüşüm faciası bir sunumla başlayalım turumuza!

Kırık tabakta pasta ikramı artık yeni olmazsa olmazımız olacak, belli.

2. Size tabak kalmadı da...

2. Size tabak kalmadı da...

Her ne kadar şık bir restorandan özel bir tabaklama beklesek de 'ev konforunda lezzetler' konseptiyle tavadan sofralarınıza bu sunumu sevenler de çok.

3. Bisküviyi çaya bandırmayı herkes sever: Peki, sandviçi ayrana bandırmayı?

3. Bisküviyi çaya bandırmayı herkes sever: Peki, sandviçi ayrana bandırmayı?

'Zaten hepsi midenizde karışacak' adlı çalışma midenizi kaldırabilir.

4. İşte karşınızda diyet doğum günü!

4. İşte karşınızda diyet doğum günü!

Sınırlarınızı bilen bir işletmede kalorisiz partiye hazır olun! Boş tabaktaki bu muma da para vereceksiniz elbette.

5. Deniz mahsulleri için tabak var makarna için yok mu yani?

5. Deniz mahsulleri için tabak var makarna için yok mu yani?

Aman diyelim İtalyanlar bunu görmesin. Geleneksel lezzetleri makarnaya gösterilmeyen özen bizim bile canımızı sıktı.

6. Taşlaşmış lezzetler...

6. Taşlaşmış lezzetler...

Taşta sunum sık sık karşımıza çıkan lezzetlerden ama bu kez biraz da bayatlamış ürünlerle can sıkıyor.

7. Büyük boy cafe latte siparişiniz garsonu kızdırmış olmalı!

7. Büyük boy cafe latte siparişiniz garsonu kızdırmış olmalı!

Sürahiden su içmeyi sevenler için keyifli bir kahve molası da olabilir tabii!

8. Sıra geldi bardakta sunumlara!

8. Sıra geldi bardakta sunumlara!

İçeceği kavanoza, yiyeceği bardağa... Yemek sektörü git gide değişiyor. Şimdiden söyleyelim, zamanla bizim de kafamız karışabilir.

9. Peki, külahta pastırmayı nasıl buldunuz?

9. Peki, külahta pastırmayı nasıl buldunuz?

Lezzetler birbirinden özel ama sunumlar kafa karıştırmaya devam ediyor.

10. Şimdi işleri biraz daha karıştırıp pastırma ve çileği bardağa taşıyalım!

10. Şimdi işleri biraz daha karıştırıp pastırma ve çileği bardağa taşıyalım!

Bizim asıl merak ettiğimiz bardağın dibindekileri nasıl yiyeceğimiz. Avucumuza mı dökeceğiz, yoksa içer gibi mi yiyeceğiz?

11. Kürek sunumu olmadan turumuzu bitireceğimizi mi sandınız?

11. Kürek sunumu olmadan turumuzu bitireceğimizi mi sandınız?

Bardakta ziyafeti, kürekte sunumu normal bulduysanız; işleri biraz daha zorlaştırabiliriz! 👇

12. İşte, beklediğimiz ziyafet 👇

13. Son lezzetimiz ise mama kabında!

13. Son lezzetimiz ise mama kabında!

Köpek kafeye gidiyorsanız, mama kabında yemek yemeye de razı olacaksınız. Sizin için hazırlanmış bu enfes nacos kabında yazdığı gibi 'Eğer lider köpek değilseniz, manzara asla değişmez.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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