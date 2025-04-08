Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Lezzet şöleni ararken midenizi zorlayan sunumlarla gerçek bir ziyafete hazır olun. Bu hafta sizin için Reddit'ten derlediğimiz göz alıcı sunumlar arasında köpek maması kabında nacostan pastasız doğum günü mumuna yok yok... Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 13 göz kanatan sunum arasından favorinizi ise yorumlara yazmayı unutmayın.
İştahınız kalırsa, afiyet olsun...
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1. Geri dönüşüm faciası bir sunumla başlayalım turumuza!
2. Size tabak kalmadı da...
3. Bisküviyi çaya bandırmayı herkes sever: Peki, sandviçi ayrana bandırmayı?
4. İşte karşınızda diyet doğum günü!
5. Deniz mahsulleri için tabak var makarna için yok mu yani?
6. Taşlaşmış lezzetler...
7. Büyük boy cafe latte siparişiniz garsonu kızdırmış olmalı!
8. Sıra geldi bardakta sunumlara!
9. Peki, külahta pastırmayı nasıl buldunuz?
10. Şimdi işleri biraz daha karıştırıp pastırma ve çileği bardağa taşıyalım!
11. Kürek sunumu olmadan turumuzu bitireceğimizi mi sandınız?
12. İşte, beklediğimiz ziyafet 👇
13. Son lezzetimiz ise mama kabında!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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