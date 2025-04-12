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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.04.2025 - 14:28

Tarih sever misiniz? Zamanda yolculuk yapmanızı sağlayacak eşsiz eserlerin yıllara meydan okuyan yüzünü görmeye hazır olun. Bu haftaki zaman yolculuğumuzda Delhi Sultanlarından Alauddin Khilji eserinden Orta Çağ'a, Kofun Dönemi'nden Yunanca Büyülü Papirüslere eşsiz eserler var. Bakalım, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 ilginç tarihi eser arasından favoriniz hangisi olacak? 

Zamanda yolculuk başlıyor...

Tarihin Biraz Daha Derinlerine İnmek İsteyenlere Özel 👇

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1. İlk sırada: Qutub Minar'ı gölgede bırakmak için tasarlanan Alai Minar'ın tamamlanamayan tabanı var!

1. İlk sırada: Qutub Minar'ı gölgede bırakmak için tasarlanan Alai Minar'ın tamamlanamayan tabanı var!

Delhi Sultanlarının en saldırgan ve hırslılarından Alauddin Khilji'nin kendini beğenmiş projesi Alai Minar! 27 metre yüksekliğe sahip olan Alai Minar, Delhi'deki ünlü Qutub Minar'ın yakınlarına ve onun iki katı büyüklüğünde olacak şekilde planlandı. Ancak bu ihtişamlı ve benzersiz dairesel anıt tamamlanamadı. 

Alai Minar'ın inşa tarihi kesin olarak bilinmese de M.S. 1300 civarı olduğu tahmin ediliyor. Ancak Sultan M.S. 1316'da öldüğünde anıt, henüz ikinci kata ulaşmıştı, zaten proje kısa süre sonra da terk edildi.

2. Pompei'de keşfedilen Sapfo

2. Pompei'de keşfedilen Sapfo

Napoli'deki Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza edilen Sapfo veya Saffo (Sappho), Afrodit kültü rahibesi ve ekol lideridir. Doğumu yaklaşık M.Ö. 630 ile M.Ö. 612 yılları arasında, ölümü ise M.Ö. 570 civarında kabul edilir.

3. Guatemala'daki eski bir Maya arkeolojik alanı olan Quiriguá

3. Guatemala'daki eski bir Maya arkeolojik alanı olan Quiriguá

Maya Medeniyeti Dönemi'nde önemli ticari yolların birleştiği noktada yer alan Quiriguá, Guatemala'nın Kuzeydoğusu'ndaki eski bir Maya arkeolojik alanı. 

Fotoğraf da işte tam da bu arada çekilmiş. Zoomorph B yani, 'Anıt 2' olarak da bilinen bu yapının tarihi M.S. 780'de K'ak' Tiliw Chan Yopaat zamanına dayanıyor.

4. 2014 yılındaki kazılarda Peru'da keşfedilen İnka duvarı

4. 2014 yılındaki kazılarda Peru'da keşfedilen İnka duvarı

Peru'daki Cusco'nun Plaza de Armas'ının ana girişi olan Mantas Caddesi'nde 2014 yılında gerçekleştirilen kazılarda keşfedilen büyük İnka duvarına bakıyorsunuz. Tarihi kalındılar arasında oyulmuş merdivenler de keşfedildi.

5. M.S. 1620 ila 1660 elmas gözlükler

5. M.S. 1620 ila 1660 elmas gözlükler

Hindistan'da keşfedilen elmas gözlük 200 ila 300 karatlık elmastan kesilmiş elmas merceklerden oluşuyor. Üstelik mercekler o kadar berrak ve düz ki çağına meydan okuyan bu aksesuar görenleri büyülüyor.

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6. Özbekistan'daki Koi Krylgan Kala

6. Özbekistan'daki Koi Krylgan Kala

Koi Krylgan Kala, Antik çağlarda Oxus deltası bölgesinde bir kanal boyunca yer alıyordu. M.Ö. 4. ila 3. yüzyıllarda inşa edilen tapınak eski Harezm halkı tarafından yapılmış.

7. Gandharan sanatında sahneler

7. Gandharan sanatında sahneler

Çoğu Gandharan sanatında olduğu gibi bu eserde de sarhoş figürler yer alıyor. Günümüz Pakistan'ında bulunan bu eser, M.S. 1. yüzyıla tarihleniyor. Gandharan sanatının Helenizm ve Budizm ile yerli ve yabancı etkileri dikkat çekiyor.

8. Myrina antik kentinde, yeni evli çift tasviri

8. Myrina antik kentinde, yeni evli çift tasviri

İzmir'in Aliağa ilçesi sınırlarındaki Myrina antik kentinde yer alan 100 numaralı mezardan çıkan tasvirde; bir eş gelin odasında karısının duvağını çıkarıyor. Eser, M.Ö. 150 ila 100 yıllarına tarihleniyor.

9. Cleveland'ın Gotik Masa Çeşmesi

9. Cleveland'ın Gotik Masa Çeşmesi

Orta Çağ'ın ikinci yarısından kalma kapalı alan çeşmeleri, dönemin lükslerindendi. Günümüzde ise sadece 3 parça hayatta kaldı. Bunlardan biri de mitolojik yaratıklar ve mimari unsurlar bezenmiş, Cleveland'ın Gotik Masa Çeşmesi. 

Bu çeşmeler döneminde o kadar etkileyiciydi ki 1251-1259 yılları arasındaki Moğol hükümdarı olan Möngke Han tarafından başkenti Karakurum'daki sarayına hizmet etmek üzere Fransız sanatçılardan bir adet tasarım talep edildi.

10. Kofun dönemi, M.S. 5. yüzyıla ait bir ev modeli

10. Kofun dönemi, M.S. 5. yüzyıla ait bir ev modeli

Japonya tarihinin Kofun döneminde M.S. 3. ila 6. yüzyıllar arasında ritüel amaçlı yapılmış ve pişmiş toprak kil figürlerine Haniwa denir. Bu figürlerden büyük bir kısmı ölülerle birlikte cenaze objesi olarak gömülmüş olsa da gördüğünüz Haniwa ev modelleri de bölgede bir hayli ünlüdür.

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11. Büyü ritüelleri içeren metinler koleksiyonu: Yunan Büyülü Papirüsleri

11. Büyü ritüelleri içeren metinler koleksiyonu: Yunan Büyülü Papirüsleri

M.Ö. 2. yüzyıldan M.S. 5. yüzyıla kadar olan dönemlerden kalma büyüler ve ritüeller içeren metinler koleksiyonu Yunan Büyülü Papirüsleri arasından dikkat çeken bir metne bakıyorsunuz. 

Modern büyü toplulukları tarafından yeniden keşfedilmiş ve kullanılmış olsa da bu eserlerdeki metinlerdeki bozulma ve kayıplar, yanlış anlaşılmalara neden olabiliyor. Bazı kelimelerin anlam karşılıkları olmazken kimileri de yeterince anlaşılamayabiliyor. PGM'nin bir başlangıç noktası olan büyü ve mitolojiyi doğru bir şekilde anlamak için ise kapsamlı bilgi gerekiyor. 

Ancak gördüğünüz örneğin, Hermeias tarafından sipariş edilen ve Antik Mısır mitolojisinin önemli tanrılarından Anubis'e hitaben yazıldığı biliniyor. Hermeias'in tarihi M.S. 4. yüzyıla dayanan Yunanca papirüsü Sophia'nın kızı Tigerous'u cezbetmek için tasarlanmış bir aşk büyüsü.

12. Hint kaya oyma mimarisiyle inşa edilmiş mağara tapınak: Mahishasuramardhini Mandapa

12. Hint kaya oyma mimarisiyle inşa edilmiş mağara tapınak: Mahishasuramardhini Mandapa

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde, Chennai'nin güneyindeki bir tepede bulunan kayadan oyulmuş mağara tapınak, Mahishasuramardhini Mandapa! M.S. 7. yüzyılın sonlarında Pallava hanedanı tarafından inşa edilen tapınak, Hint kaya oyma mimarisinin örneklerinden biridir. 

Tapınağın ilginç mimarisi kadar duvarlarındaki kabartmaları da dikkat çekiyor. Üç kabartmadan birinde yedi başlıklı yılan Adishesha'nın üzerinde uzanan Vishnu'yu, bir diğerinde mağara tapınağı Durga'nın baş tanrısı Durga'nın bizon başlı iblis Mahishasura'yı öldürüşünü ve üçüncünde ise  Şiva'nın bir heykeli tasvir ediliyor. Tapınak, 1984 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak kabul ediliyor.

13. Terk edilmiş tarih: Fabric Sinagogu

13. Terk edilmiş tarih: Fabric Sinagogu

Romanya'nın Timișoara kentindeki Fabric semtinde, 2 Ion Luca Caragiale Caddesi'nde bulunan Fabric Sinagogu, eski bir Neolog Yahudi cemaati ve sinagogudur. 

Lipót Baumhorn tarafından Mağribi Uyanışı, Gotik Uyanışı ve Rönesans Uyanışı stil ögelerin karışımlarıyla 1899'da inşa edilmiştir. 2022 yılında ise Dünya Anıtlar Fonu'nca yüksek riskli kabul edilerek terk edilmiştir. 2024 yılında restore edilmesi planlanmış ama hâlâ kaderine terk edilmiş durumda ve ayakta kalan kısımları ile bile tüm ihtişamıyla harika görünüyor.

14. Avrupa'nın en eski stereoskopik tiyatrosu

14. Avrupa'nın en eski stereoskopik tiyatrosu

Polonya'nın Varşova kentinde bulunan Varşova Fotoplastikon, 1946'dan beri aynı yerde faaliyet gösteren bir tiyatro. Elbette alışılagelmiş tiyatro sahnelerinden bir hayli farklı. 

Avrupa'nın en eski stereoskopik tiyatrosu olan Fotoplastikon, 24 sabit stereoskopik görüntüleme penceresine sahip. Ziyaretçilerine, 48 üç boyutlu stereo görüntü dizisinde yer alan he bir resmi 15 saniye boyunca gösterir. Sahneler, izleyicileri uzak diyarlarda bir seyahate ya da temayla ilgili kaydedilmiş müzik arka planıyla tarihi bir olayın yeniden canlandırılış anına götürür. 

Varşova Fotoplastikon, günümüzde ise Varşova Ayaklanması Müzesi'nde izleyicileriyle buluşuyor.

15. Son durağımız ise Dhammayangyi Tapınağı

15. Son durağımız ise Dhammayangyi Tapınağı

Myanmar'da Mandalay Bölgesi'nde yer alan antik bir kent olan Bagan'a hoş geldiniz. Bagan'ın en büyük tapınağı Dhammayangyi, Babası Alaungsithu ve ağabeyine suikast düzenleyerek tahta çıkan Kral Narathu tarafından inşa edildi. 

Bir Budist tapınağı olan Dhammayangyi, Ananda Tapınağı'na benzer bir yapıya sahip ve 1167 ila 1170 dönemlerinde inşa edildiği tahmin ediliyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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