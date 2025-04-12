Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Delhi Sultanlarının en saldırgan ve hırslılarından Alauddin Khilji'nin kendini beğenmiş projesi Alai Minar! 27 metre yüksekliğe sahip olan Alai Minar, Delhi'deki ünlü Qutub Minar'ın yakınlarına ve onun iki katı büyüklüğünde olacak şekilde planlandı. Ancak bu ihtişamlı ve benzersiz dairesel anıt tamamlanamadı.

Alai Minar'ın inşa tarihi kesin olarak bilinmese de M.S. 1300 civarı olduğu tahmin ediliyor. Ancak Sultan M.S. 1316'da öldüğünde anıt, henüz ikinci kata ulaşmıştı, zaten proje kısa süre sonra da terk edildi.