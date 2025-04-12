Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Tarih sever misiniz? Zamanda yolculuk yapmanızı sağlayacak eşsiz eserlerin yıllara meydan okuyan yüzünü görmeye hazır olun. Bu haftaki zaman yolculuğumuzda Delhi Sultanlarından Alauddin Khilji eserinden Orta Çağ'a, Kofun Dönemi'nden Yunanca Büyülü Papirüslere eşsiz eserler var. Bakalım, sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 ilginç tarihi eser arasından favoriniz hangisi olacak?
Zamanda yolculuk başlıyor...
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1. İlk sırada: Qutub Minar'ı gölgede bırakmak için tasarlanan Alai Minar'ın tamamlanamayan tabanı var!
2. Pompei'de keşfedilen Sapfo
3. Guatemala'daki eski bir Maya arkeolojik alanı olan Quiriguá
4. 2014 yılındaki kazılarda Peru'da keşfedilen İnka duvarı
5. M.S. 1620 ila 1660 elmas gözlükler
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6. Özbekistan'daki Koi Krylgan Kala
7. Gandharan sanatında sahneler
8. Myrina antik kentinde, yeni evli çift tasviri
9. Cleveland'ın Gotik Masa Çeşmesi
10. Kofun dönemi, M.S. 5. yüzyıla ait bir ev modeli
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11. Büyü ritüelleri içeren metinler koleksiyonu: Yunan Büyülü Papirüsleri
12. Hint kaya oyma mimarisiyle inşa edilmiş mağara tapınak: Mahishasuramardhini Mandapa
13. Terk edilmiş tarih: Fabric Sinagogu
14. Avrupa'nın en eski stereoskopik tiyatrosu
15. Son durağımız ise Dhammayangyi Tapınağı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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