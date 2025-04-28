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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
28.04.2025 - 16:39

Yeni bir haftaya şöyle ağız tadıyla başlamaya ne dersiniz? O halde doğru yerdesiniz! Burada yemekler sadece karnımızı doyurmakla kalmıyor aynı zamanda bizi mizaha da doyuruyor. Nasıl mı? Elbette yemeklerle ilgili komik paylaşımlar yapanlar sayesinde. 

Hazırsanız, haftanın en komik yemekli paylaşımlarına başlıyoruz!

250 gram kaju ve 1 litre kolanın çözemeyeceği şey var mı?

250 gram kaju ve 1 litre kolanın çözemeyeceği şey var mı?
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Burada kavga çıkar kesin!

Burada kavga çıkar kesin!
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Kaçak kat var sanki arada.

Kaçak kat var sanki arada.
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Hafif bi kahvaltıyla güne başlayalım.

Hafif bi kahvaltıyla güne başlayalım.
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Yapyağlı bi kavurma.

Yapyağlı bi kavurma.
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İdeal olan;

İdeal olan;
twitter.com

Bağırsak kanseri de olabilir.

Bağırsak kanseri de olabilir.
twitter.com

Ayran deneyip yüzünü ekşiten o yabancılara gösterin bu tweeti.

Ayran deneyip yüzünü ekşiten o yabancılara gösterin bu tweeti.
twitter.com

Kekik candır.

Kekik candır.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Sene 2015

Sene 2015
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Piknik sezonunu açtıysak;

Piknik sezonunu açtıysak;
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Ama çay...

Ama çay...
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Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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