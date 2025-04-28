Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yeni bir haftaya şöyle ağız tadıyla başlamaya ne dersiniz? O halde doğru yerdesiniz! Burada yemekler sadece karnımızı doyurmakla kalmıyor aynı zamanda bizi mizaha da doyuruyor. Nasıl mı? Elbette yemeklerle ilgili komik paylaşımlar yapanlar sayesinde.
Hazırsanız, haftanın en komik yemekli paylaşımlarına başlıyoruz!
250 gram kaju ve 1 litre kolanın çözemeyeceği şey var mı?
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Burada kavga çıkar kesin!
Kaçak kat var sanki arada.
Hafif bi kahvaltıyla güne başlayalım.
Yapyağlı bi kavurma.
İdeal olan;
Bağırsak kanseri de olabilir.
Ayran deneyip yüzünü ekşiten o yabancılara gösterin bu tweeti.
Kekik candır.
👇🏻
Sene 2015
Piknik sezonunu açtıysak;
Ama çay...
Haftaya görüşmek üzere!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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