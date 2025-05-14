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Putin ve Trump Kararını Verdi: Ukrayna ile Görüşmeler İçin İstanbul'a Gelmeyecekler

Putin ve Trump Kararını Verdi: Ukrayna ile Görüşmeler İçin İstanbul'a Gelmeyecekler

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.05.2025 - 00:02

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile görüşmeler için İstanbul'a gelmeyeceği açıklandı. Müzakerelere katılacak isimler de belli oldu. Ukrayna Devlet Baikanı Volodimir Zelenskiy ise Ankara'ya doğru yola çıkarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın da görüşmelere katılmayacağı duyuruldu.

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Kremlin Sarayı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'a gelmeyeceği bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'a gelmeyeceği bildirildi.

Kremlin müzakerelere katılacak olan isimleri de açıkladı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili kararname imzaladı. Kararnameye göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ise Ankara'ya gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ise Ankara'ya gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı bitirmek için Rusya tarafıyla her türlü müzakere yapmaya hazır olduklarını belirterek yarın Türkiye'de olacağını açıklamıştı.

Putin'in ardından ABD Başkanı Donald Trump da kararını verdi.

Putin'in ardından ABD Başkanı Donald Trump da kararını verdi.

ABD'li yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya- Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmeleri için İstanbul'a gitmeyeceğini açıkladı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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