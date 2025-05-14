Putin ve Trump Kararını Verdi: Ukrayna ile Görüşmeler İçin İstanbul'a Gelmeyecekler
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile görüşmeler için İstanbul'a gelmeyeceği açıklandı. Müzakerelere katılacak isimler de belli oldu. Ukrayna Devlet Baikanı Volodimir Zelenskiy ise Ankara'ya doğru yola çıkarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın da görüşmelere katılmayacağı duyuruldu.
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Kremlin Sarayı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'a gelmeyeceği bildirildi.
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ise Ankara'ya gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
Putin'in ardından ABD Başkanı Donald Trump da kararını verdi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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