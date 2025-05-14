Vekil Sayısı 592'ye Düştü: Sırrı Süreyya Önder'in Yerine Meclis Başkanvekili Kim Olacak?
Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yerine kimin Meclis Başkanvekili olacağı merak ediliyor. Yeni başkanvekili DEM Parti milletvekilleri arasından seçilecek.
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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ölümü ile birlikte Meclis'teki vekil sayısı 592'ye düştü.
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Önder'in, DEM Parti kontenjanından Meclis Başkanvekili olması dolayısıyla yeni başkanvekili yine aynı parti milletvekilleri arasından belirlenecek.
28. Yasama Dönemi'nde, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, 14 Aralık 2023'te hayatını kaybetmesiyle 600 olan milletvekili sayısı 599 oldu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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