Vekil Sayısı 592'ye Düştü: Sırrı Süreyya Önder'in Yerine Meclis Başkanvekili Kim Olacak?

DEM Parti Grubu, Önder yerine bir milletvekilinin ismini Meclis Başkanvekili adayı olarak bildirecek. Bu sürecin ardından TBMM Genel Kurulundaki oylamayla yeni başkanvekili seçilecek.

Bu önemli görev için adı geçen isimler arasında Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar öne çıkıyor.

Seçilecek başkanvekili, haziran ayında yapılacak Meclis Başkanlık Divanı 2. Devre seçimlerine kadar görev yapacak.