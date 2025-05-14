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Vekil Sayısı 592'ye Düştü: Sırrı Süreyya Önder'in Yerine Meclis Başkanvekili Kim Olacak?

Vekil Sayısı 592'ye Düştü: Sırrı Süreyya Önder'in Yerine Meclis Başkanvekili Kim Olacak?

Sırrı Süreyya Önder TBMM Başkanı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.05.2025 - 19:05

Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yerine kimin Meclis Başkanvekili olacağı merak ediliyor. Yeni başkanvekili DEM Parti milletvekilleri arasından seçilecek.

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DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ölümü ile birlikte Meclis'teki vekil sayısı 592'ye düştü.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ölümü ile birlikte Meclis'teki vekil sayısı 592'ye düştü.

Üç gün boyunca DEM Parti milletvekilleri, farklı şehirlerde sokağa inerek halkın nabzını tutacak. 

Bunun yanı sıra TBMM Başkanvekili koltuğuna kimin oturacağı ise merak konusu oldu.

Önder'in, DEM Parti kontenjanından Meclis Başkanvekili olması dolayısıyla yeni başkanvekili yine aynı parti milletvekilleri arasından belirlenecek.

Önder'in, DEM Parti kontenjanından Meclis Başkanvekili olması dolayısıyla yeni başkanvekili yine aynı parti milletvekilleri arasından belirlenecek.

DEM Parti Grubu, Önder yerine bir milletvekilinin ismini Meclis Başkanvekili adayı olarak bildirecek. Bu sürecin ardından TBMM Genel Kurulundaki oylamayla yeni başkanvekili seçilecek.

Bu önemli görev için adı geçen isimler arasında Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar öne çıkıyor.

Seçilecek başkanvekili, haziran ayında yapılacak Meclis Başkanlık Divanı 2. Devre seçimlerine kadar görev yapacak.

28. Yasama Dönemi'nde, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, 14 Aralık 2023'te hayatını kaybetmesiyle 600 olan milletvekili sayısı 599 oldu.

28. Yasama Dönemi'nde, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, 14 Aralık 2023'te hayatını kaybetmesiyle 600 olan milletvekili sayısı 599 oldu.

Can Atalay'ın milletvekilliği, hakkındaki kesin hükmün 30 Ocak 2024'te Genel Kurul'da okunmasıyla düştü. CHP milletvekilleri Hasan Baltacı, Abdurrahman Tutdere, Ahmet Önal ve Burcu Köksal'ın belediye başkanı seçilmeleri, AKP'li Murat Kurum'un da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanmasının ardından TBMM'deki milletvekili sayısı 593 oldu. Son olarak Önder'in, hayatını kaybetmesinin ardından da milletvekili sayısı 592'ye düştü.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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