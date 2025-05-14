Meteoroloji İstanbul İçin Tarih Verdi: Cumartesi Günü Gök Gürültülü Sağanak Yağmur Geliyor
İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini açıkladı. Hava sıcaklıları hissedilir derecede düşecek.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı.
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MGM’nin tahminlerine göre, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, İç Anadolu (Konya’nın güneyi ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile bazı Batı Anadolu illerinde de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
İstanbul, cuma gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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