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Meteoroloji İstanbul İçin Tarih Verdi: Cumartesi Günü Gök Gürültülü Sağanak Yağmur Geliyor

Meteoroloji İstanbul İçin Tarih Verdi: Cumartesi Günü Gök Gürültülü Sağanak Yağmur Geliyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.05.2025 - 18:16

İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini açıkladı. Hava sıcaklıları hissedilir derecede düşecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. 

Özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

MGM’nin tahminlerine göre, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, İç Anadolu (Konya’nın güneyi ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile bazı Batı Anadolu illerinde de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

MGM’nin tahminlerine göre, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, İç Anadolu (Konya’nın güneyi ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile bazı Batı Anadolu illerinde de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Özellikle de Orta ve Doğu Karadeniz, Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul, cuma gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek.

İstanbul, cuma gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girecek.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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