Dolandırıcıların Son Yöntemi: 'Evde Ek İş' Vaadiyle 100 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar
Dolandırıcıların son yöntemi ifşa oldu. Sosyal medyada 'evde ek iş' vaadiyle onlarca kişi dolandırıldı. Artan şikayetler üzerine harekete geçen ekipler, suç şebekesini çökertti. Dolandırıcıların bu yöntemle 100 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.
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Polis ekipleri, suç şebekesini çökertmek için 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
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Bu yöntemle çok sayıda yurttaşın mağdur edilirken, dolandırıcıların yaklaşık 100 milyon TL’lik vurgun yaptıkları ortaya çıktı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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