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Dolandırıcıların Son Yöntemi: 'Evde Ek İş' Vaadiyle 100 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar

Dolandırıcıların Son Yöntemi: 'Evde Ek İş' Vaadiyle 100 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.05.2025 - 22:03

Dolandırıcıların son yöntemi ifşa oldu. Sosyal medyada 'evde ek iş' vaadiyle onlarca kişi dolandırıldı. Artan şikayetler üzerine harekete geçen ekipler, suç şebekesini çökertti. Dolandırıcıların bu yöntemle 100 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

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Polis ekipleri, suç şebekesini çökertmek için 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, suç şebekesini çökertmek için 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İzmir başta olmak üzere Adana, Aydın, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Burdur, Şanlıurfa, Trabzon ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

Şebekenin, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında 'Evde ek iş fırsatı', 'Sabun paketleyerek para kazan', 'Çorap paketleme işi' başlıklı ilanlarla özellikle ev hanımlarını hedef aldığı görüldü. İlanlara başvuran yurttaşlardan sigorta ücreti, kaparo, vergi ücreti, dosya masrafı, kargo bedeli gibi gerekçelerle para talep edildiği tespit edildi.

Bu yöntemle çok sayıda yurttaşın mağdur edilirken, dolandırıcıların yaklaşık 100 milyon TL’lik vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Bu yöntemle çok sayıda yurttaşın mağdur edilirken, dolandırıcıların yaklaşık 100 milyon TL’lik vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Dolandırıcılar, inandırıcı olabilmek için her türlü yola başvurmuşlar. Yurttaşa Adalet Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait sahte logolarla düzenlenmiş belgeler gönderen dolandırıcıların, sahte vergi levhaları ve şirket isimleri kullanarak yasal bir firma gibi görüntü verdikleri belirlendi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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