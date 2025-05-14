Dolandırıcıların Son Yöntemi: 'Evde Ek İş' Vaadiyle 100 Milyon Liralık Vurgun Yaptılar

İzmir başta olmak üzere Adana, Aydın, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Burdur, Şanlıurfa, Trabzon ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

Şebekenin, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında 'Evde ek iş fırsatı', 'Sabun paketleyerek para kazan', 'Çorap paketleme işi' başlıklı ilanlarla özellikle ev hanımlarını hedef aldığı görüldü. İlanlara başvuran yurttaşlardan sigorta ücreti, kaparo, vergi ücreti, dosya masrafı, kargo bedeli gibi gerekçelerle para talep edildiği tespit edildi.