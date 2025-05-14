Boğaziçi'nde “Altı Yaşında Evlenilebilir” Diyen Nureddin Yıldız'a Yumurtalı Protesto: 6 Öğrenci Tutuklandı
“Altı yaşında evlilik olabilir” diyen ilahiyatçı Nureddin Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi’nde hoş karşılanmadı. Üniversitede düzenlenen bir etkinliğe katılan Yıldız'a yumurta atıldı. Bunun üzerine çıkan protestolarda 97 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi gözaltına alındı. Öğrencilerinden 6'sı hakkında tutuklama kararı verildi.
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“Altı yaşında evlilik olabilir” demesi sonrası tepkilerin odağına haline gelen ilahiyatçı Nureddin Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi'ne konuşmacı olarak davet edildi. İşte ne olduysa bu olaydan sonra başladı.
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Gözaltına alınan 97 öğrenciden 15’i, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 15 öğrenciden 6’sı tutuklanırken, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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