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‘Altı Yaşında Evlenilebilir’ Demişti: Nureddin Yıldız’a Boğaziçi Üniversitesi’nde Yumurtalı Protesto

‘Altı Yaşında Evlenilebilir’ Demişti: Nureddin Yıldız’a Boğaziçi Üniversitesi’nde Yumurtalı Protesto

Boğaziçi Üniversitesi
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.05.2025 - 21:21

Daha önce yaptığı bir açıklamasında “Altı yaşında evlilik olabilir” ifadelerini kullanan Nureddin Yıldız isimli kişi Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?’ İsimli etkinliğe katıldı.

Bazı üniversite öğrencileri tarafından protesto edilen Nureddin Yıldız’a yumurta atıldı. Protestoyu yapan kişi salondan darp edilerek çıkarıldı.

Öte yandan okulun bahçesinde bir grubun “Yaşasın şeriat” sloganı attığı da görüldü.

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Boğaziçi Üniversitesi’nde bugün hareketli anlar yaşandı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde bugün hareketli anlar yaşandı.

“Altı yaşında evlilik olabilir” açıklamasıyla çok konuşulan Nureddin Yıldız’ın okuldaki bir etkinliğe katılacak olmasını bazı öğrenciler protesto etmişti.

Türkiye İşçi Partili (TİP) öğrenciler, ilahiyatçı Nurettin Yıldız’ı etkinliğine davet eden Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü’nün (BİSAK) kapısına “Faşizme, şeriata geçit yok” diye yazmıştı.

Üniversiteden yapılan açıklamada ise öğrenciler hakkında soruşturma açıldığı duyurulmuştu.

Nureddin Yıldız’a katıldığı etkinlikte yumurta atıldı.

Nureddin Yıldız’a katıldığı etkinlikte yumurta atıldı.

Bazı öğrenciler tarafından protesto edilen Nureddin Yıldız’a katıldığı etkinlikte yumurta atıldı. Yumurta Yıldız’a isabet etmezken, yumurtayı atan öğrenci darp edilerek salonun dışına çıkarıldı.

O anlar 👇

Öte yandan okulun bahçesinde bir grubun “Yaşasın şeriat” sloganı attığı da görüldü. 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Fatma İlker Kerkez

Yumurta az olmuş, 6 yaşında evlenilebilir diyen sapığa 😏

m46777364

Dini parmağında oynatmaya çalışsan sapık zihniyetlere yumurta az bile

V. Murad

İyi yumurta atmışlar