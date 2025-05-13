‘Altı Yaşında Evlenilebilir’ Demişti: Nureddin Yıldız’a Boğaziçi Üniversitesi’nde Yumurtalı Protesto
Daha önce yaptığı bir açıklamasında “Altı yaşında evlilik olabilir” ifadelerini kullanan Nureddin Yıldız isimli kişi Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?’ İsimli etkinliğe katıldı.
Bazı üniversite öğrencileri tarafından protesto edilen Nureddin Yıldız’a yumurta atıldı. Protestoyu yapan kişi salondan darp edilerek çıkarıldı.
Öte yandan okulun bahçesinde bir grubun “Yaşasın şeriat” sloganı attığı da görüldü.
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Boğaziçi Üniversitesi’nde bugün hareketli anlar yaşandı.
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Nureddin Yıldız’a katıldığı etkinlikte yumurta atıldı.
O anlar 👇
Öte yandan okulun bahçesinde bir grubun “Yaşasın şeriat” sloganı attığı da görüldü. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Yumurta az olmuş, 6 yaşında evlenilebilir diyen sapığa 😏
Dini parmağında oynatmaya çalışsan sapık zihniyetlere yumurta az bile
İyi yumurta atmışlar