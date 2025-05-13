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Hakimlikteki İfadesi Nedeniyle Ekrem İmamoğlu’na Bir Dava Daha Açıldı

Hakimlikteki İfadesi Nedeniyle Ekrem İmamoğlu’na Bir Dava Daha Açıldı

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.05.2025 - 20:05

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

Ekrem İmamoğlu’na, terör soruşturması kapsamında hakimlikte verdiği ifadede soruşturmanın iki savcısı ile ilgili sözlerinden dolayı “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yeni bir soruşturma daha açıldı.

Kaynak: Sözcü

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Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta beri tutuklu olarak Silivri Cezaevi’nde bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta beri tutuklu olarak Silivri Cezaevi’nde bulunuyor.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu’na “terör” ve “yolsuzluk” soruşturması açılmış ve İmamoğlu “yolsuzluk” soruşturması nedeniyle tutuklanmıştı. 

Ekrem İmamoğlu’na, hakimlik ifadesinde kullandığı sözler nedeniyle yeni bir dava daha açıldı.

“Kamu görevlisine hakaret” suçlaması.

“Kamu görevlisine hakaret” suçlaması.

Sözcü’de yer alan habere göre, Ekrem İmamoğlu’nun “terör” soruşturması kapsamında hakimlik ifadesi sırasında soruşturmanın 2 savcısı için kullandığı sözler nedeniyle soruşturma açıldı.

Ekrem İmamoğlu, “kamu görevlisine hakaret” suçlaması ile yargılanacak.

Ekrem İmamoğlu soruşturmada 14 Mayıs günü ifade verecek.

Savcılığın cezaevine gönderdiği yazı 👇

Savcılığın cezaevine gönderdiği yazı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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