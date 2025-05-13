Hakimlikteki İfadesi Nedeniyle Ekrem İmamoğlu’na Bir Dava Daha Açıldı
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.
Ekrem İmamoğlu’na, terör soruşturması kapsamında hakimlikte verdiği ifadede soruşturmanın iki savcısı ile ilgili sözlerinden dolayı “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla yeni bir soruşturma daha açıldı.
Kaynak: Sözcü
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Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta beri tutuklu olarak Silivri Cezaevi’nde bulunuyor.
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“Kamu görevlisine hakaret” suçlaması.
Savcılığın cezaevine gönderdiği yazı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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