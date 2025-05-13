Abdullah Öcalan’dan Fesih Kararı Sonrası İlk Mesaj: "Saygıyla Selamlıyorum"

Abdullah Öcalan, geçtiğimiz yıllar içinde öldürüldükleri terör örgütü PKK’nın 12. Kongresi’nde ilan edilen PKK kurucularından Rıza Altun ve Ali Haydar Kaytan için Ankara Tuzluçayır mahallesinde yapılan anmaya mesaj gönderdi.

Öcalan’ın avukatı Faik Özgür Erol’un okuduğu mesajda, “Daha sonra yoldaşların anısına kapsamlı değerlendirmeler yapmak kaydıyla, şimdilik büyük bir saygıyla anma dileklerimi belirtiyorum. Ulusal varlık ve demokratik komünalite mücadelemizdeki yerleri daimidir. Yeni dönemin paradigmasına ve kurumsallaşmasına da temel esinleyici değerleri olarak rollerini sonsuza kadar oynayacaklardır. Daimi yol göstericiler olarak mücadelemizde yaşatacak ve yaşayacaklardır. Bu vesileyle tarihi 12. kongrede alınan kararları ve önümüzdeki döneme ilişkin mesajları saygıyla selamlıyorum.” ifadeleri yer aldı.