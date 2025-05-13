onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Abdullah Öcalan’dan Fesih Kararı Sonrası İlk Mesaj: "Saygıyla Selamlıyorum"

Abdullah Öcalan’dan Fesih Kararı Sonrası İlk Mesaj: "Saygıyla Selamlıyorum"

Abdullah Öcalan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.05.2025 - 18:41

“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında PKK silahları bıraktığını ve örgütü feshettiğini açıklamıştı. Örgütün İmralı’da tutuklu bulunan lideri Abdullah Öcalan, alınan fesih kararı sonrasında gönderdiği mesajda “Tarihi 12. kongrede alınan kararları ve önümüzdeki döneme ilişkin mesajları saygıyla selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı ile başlayan “Terörsüz Türkiye Projesi” ile ilgili dün en önemli gelişme yaşanmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı ile başlayan “Terörsüz Türkiye Projesi” ile ilgili dün en önemli gelişme yaşanmıştı.

Bahçeli’nin çağrısı sonrasında PKK’nın İmralı’da tutuklu bulunan lideri Abdullah Öcalan da “silahları bırakın” talimatı vermişti.

PKK, 12. Kongre’sinde silahlı mücadeleye son verdiklerini ve örgütü lağvettiklerini duyurmuştu.

Abdullah Öcalan’dan karar sonrası ilk mesaj.

Abdullah Öcalan’dan karar sonrası ilk mesaj.

Abdullah Öcalan, geçtiğimiz yıllar içinde öldürüldükleri terör örgütü PKK’nın 12. Kongresi’nde ilan edilen PKK kurucularından Rıza Altun ve Ali Haydar Kaytan için Ankara Tuzluçayır mahallesinde yapılan anmaya mesaj gönderdi.

Öcalan’ın avukatı Faik Özgür Erol’un okuduğu mesajda, “Daha sonra yoldaşların anısına kapsamlı değerlendirmeler yapmak kaydıyla, şimdilik büyük bir saygıyla anma dileklerimi belirtiyorum. Ulusal varlık ve demokratik komünalite mücadelemizdeki yerleri daimidir. Yeni dönemin paradigmasına ve kurumsallaşmasına da temel esinleyici değerleri olarak rollerini sonsuza kadar oynayacaklardır. Daimi yol göstericiler olarak mücadelemizde yaşatacak ve yaşayacaklardır. Bu vesileyle tarihi 12. kongrede alınan kararları ve önümüzdeki döneme ilişkin mesajları saygıyla selamlıyorum.” ifadeleri yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
9
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın