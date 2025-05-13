Abdullah Öcalan’dan Fesih Kararı Sonrası İlk Mesaj: "Saygıyla Selamlıyorum"
“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında PKK silahları bıraktığını ve örgütü feshettiğini açıklamıştı. Örgütün İmralı’da tutuklu bulunan lideri Abdullah Öcalan, alınan fesih kararı sonrasında gönderdiği mesajda “Tarihi 12. kongrede alınan kararları ve önümüzdeki döneme ilişkin mesajları saygıyla selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı ile başlayan “Terörsüz Türkiye Projesi” ile ilgili dün en önemli gelişme yaşanmıştı.
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Abdullah Öcalan’dan karar sonrası ilk mesaj.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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