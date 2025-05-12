Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan PKK'nın Fesih Kararı ile İlgili İlk Açıklama: "Alınan Kararı Önemli Buluyoruz"

“Alınan kararı önemli bulduğunu söyleyen” Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye Projesi’nde önemli bir aşamaya geldik. PKK’nın fesih açıklamasının hem Irak hem Suriye hem de Avrupa’daki uzantıları için bir karar olarak değerlendiriyor. Bu kararla emperyalistler, kan ve gözyaşı ile beslenenler kaybetti. Bu kararla kazanan tüm bölgedeki kardeşlerimiz oldu” ifadelerini kullandı.