Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan PKK'nın Fesih Kararı ile İlgili İlk Açıklama: "Alınan Kararı Önemli Buluyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK’nın bugün yaptığı fesih açıklaması ile “Alınan kararı önemli buluyoruz. Alınan kararın örgütün tüm her yerdeki yapılanmaları için aldığına inanıyoruz. Kan ve gözyaşından beslenenler kaybederken, kazanan bölgedeki tüm kardeşlerimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında PKK’nın fesih açıklamasını değerlendirdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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