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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan PKK'nın Fesih Kararı ile İlgili İlk Açıklama: "Alınan Kararı Önemli Buluyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan PKK'nın Fesih Kararı ile İlgili İlk Açıklama: "Alınan Kararı Önemli Buluyoruz"

Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.05.2025 - 19:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK’nın bugün yaptığı fesih açıklaması ile “Alınan kararı önemli buluyoruz. Alınan kararın örgütün tüm her yerdeki yapılanmaları için aldığına inanıyoruz. Kan ve gözyaşından beslenenler kaybederken, kazanan bölgedeki tüm kardeşlerimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında PKK’nın fesih açıklamasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında PKK’nın fesih açıklamasını değerlendirdi.

“Alınan kararı önemli bulduğunu söyleyen” Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye Projesi’nde önemli bir aşamaya geldik. PKK’nın fesih açıklamasının hem Irak hem Suriye hem de Avrupa’daki uzantıları için bir karar olarak değerlendiriyor. Bu kararla emperyalistler, kan ve gözyaşı ile beslenenler kaybetti. Bu kararla kazanan tüm bölgedeki kardeşlerimiz oldu” ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli’ye özel teşekkür

Devlet Bahçeli’ye özel teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreç ile ilgili özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. 

Erdoğan, “Terörün, şiddetin devreden çıkmasıyla, başta siyasetin demokratik kapasitesinin güçlendirilmesi olmak üzere, her alanda yeni dönemin kapıları açılacaktır' ifadelerini de kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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