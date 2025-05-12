PKK Kongresi: Arka Plandaki Fotoğraflarda Kim Var?

Independet Türkçe’de yer alan habere göre, PKK'nin fesih kongresini duyurduğu açıklamada; PKK Yürütme Komitesi üyesi Duran Kalkan'ın hemen arkasında asılı fotoğraflar dikkat çekti.

Soldan sağa o isimlerle ilgili bilgiler şunlar:

Ali Haydar Kaytan (Fuat): PKK kurucusu. Tunceli doğumlu. 1988'de Batı Almanya'da tutuklandı. 1994'te serbest bırakıldıktan sonra örgütün lider kadrosuna yeniden alındı. 3 Temmuz 2018'de hayatını kaybetti. Ölümünden önce KCK Yürütme Konseyi üyesiydi.

Hacer Kaya (Çiçek Botan): 1991'de PKK'ya katıldı. PKK Merkez Komitesi ve YJA Star Komuta Konseyi üyesi iken, 4 Ekim 2019'da Tunceli'de bir çatışmada öldürüldü.

Hülya Eroğlu (Delal Amed): YJA Star Merkez Karargah Komutanı ve HPG Komuta Konseyi üyesi iken 15 Kasım 2017'de Şemdinli'de bir çatışmada öldürüldü.

Zeynep Kınacı (Zilan): PKK'nın ilk intihar bombacılarından. 30 Haziran 1996'da Tunceli'nin merkezinde düzenlenen bayrak töreni sırasında askerlerin arasına karışarak düzenlediği intihar saldırısında sekiz bandocu asker şehit düştü, 29 asker de yaralanmıştır.

Gülnaz Karataş (Beritan): İstanbul Üniversitesi öğrencisiyken 1991'de PKK'ya katıldı. 25 Ekim 1992'de, PKK ve KDP arasındaki çatışmalarda yakalanmamak için kendini bir uçurumdan aşağı attı.

Sakine Cansız (Sara): PKK'nın kurucusu iki kadından biri. Diyarbakır Cezaevinde kaldı. 1991 yılında cezaevinden çıktıktan sonra yeniden PKK'ya katıldı. PKK'nın Avrupa sorumlularından biri olarak görev aldı. 2013'te Paris'te bir suikastte öldürüldü.

Abdullah Öcalan: PKK'nın lideri, 1999'dan beri Türkiye'de İmralı adasında tutuklu.

Haki Karer: PKK'nın Türk asıllı kurucularından biri. Karer, 18 Mayıs 1977'de Gaziantep'te bir kahvehanede öldürüldü. Karer'in ölümünden sorumlu tutulan, Alaattin Kaplan PKK tarafından İskenderun'da öldürüldü. Öcalan bir konuşmasında PKK'nın Haki Karer'e yemin olarak kurulduğunu belirtti.

Mazlum Doğan: PKK'nın kurucu merkez komite üyesi. 1979 yılında Diyarbakır Cezaevi'ne konuldu. 24 yaşındayken 21 Mart 1982'deki bir Nevruz gününde hapishane koşullarını protesto etme amacıyla kendisini asarak yaşamına son verdi. Eyleminin ardından cezaevlerinde ölüm orucu eylemi başladı.

Mahsum Korkmaz (Agit): PKK'nın ilk silahlı eylemi olan Eruh eylemini yapan, PKK'nin ilk askeri komutanı. 1970'lerde Apocular grubuna katıldı, 1986'da Gabar Dağında öldürüldü. PKK'nın 1980-90 yıllarında, Lübnan'da bulunan ana askeri kampı Mahsum Korkmaz Akademisi adını Mahsum Korkmaz'dan almıştır.

Ramazan Aybi (Adil Bilikî): PKK'nın Küpeli Dağı sorumlusu olduğu biliyordu. Pek çok eylemi yöneten Aybi; 14 yaşında PKK'ya katıldı. Nisan 2008'de bir çatışmada öldürüldü.

İbrahim Çoban (Atakan Mahir): 1993'te PKK'ya katıldı. Öldürüldüğünde PKK'nın silahlı kolu HPG'nin Dersim Saha Komutanı olarak bilinen Çoban, 11 Ağustos 2018'de bir çatışmada öldürüdüldü.

Rıza Altun: Kayserili olan Rıza Altun, PKK'nın kurucularından. Örgüt içerisinde uzun yıllar boyunca çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. İran ve Avrupa yapılanmalarında sorumlu olarak görev yaptı. Aynı zamanda KCK Yürütme Konseyi üyeliği ve PKK’nın dış ilişkiler sorumluluğu gibi kilit pozisyonlarda yer aldı. PKK'nın son açıklamasında 2019'da öldüğü duyuruldu.