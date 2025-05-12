Ekrem İmamoğlu’ndan PKK’nın Fesih Kararı ile İlgili Açıklama: “Ülkem Adına Çok Sevindim”
“Yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla PKK’nın aldığı fesih kararını değerlendirdi.
“Ülkem adına çok sevindim” diyen Ekrem İmamoğlu, “Artık diyaloğun, siyasetin ve işe koyulmanın vaktidir. O kötü günlere geri dönmemek için hem içeride hem dışarıda yapmamız gerekenler vardır.” ifadelerini kullandı.
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“Terörsüz Türkiye Projesi” ile ilgili PKK’nın aldığı feshi kararı gündemdeki yerini koruyor.
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Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı açıklamalar 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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