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Ekrem İmamoğlu’ndan PKK’nın Fesih Kararı ile İlgili Açıklama: “Ülkem Adına Çok Sevindim”

Ekrem İmamoğlu’ndan PKK’nın Fesih Kararı ile İlgili Açıklama: “Ülkem Adına Çok Sevindim”

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.05.2025 - 19:59

“Yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla PKK’nın aldığı fesih kararını değerlendirdi.

“Ülkem adına çok sevindim” diyen Ekrem İmamoğlu, “Artık diyaloğun, siyasetin ve işe koyulmanın vaktidir. O kötü günlere geri dönmemek için hem içeride hem dışarıda yapmamız gerekenler vardır.” ifadelerini kullandı.

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“Terörsüz Türkiye Projesi” ile ilgili PKK’nın aldığı feshi kararı gündemdeki yerini koruyor.

“Terörsüz Türkiye Projesi” ile ilgili PKK’nın aldığı feshi kararı gündemdeki yerini koruyor.

Silivri’de tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açtığı Twitter hesabından PKK’nın aldığı kararı yorumladı.

Karara “çok sevindiğini” ifade eden Ekrem İmamoğlu, feshi kararı sonrasında yasal düzenlemeler, siyasi ve hukiki reformların da bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı açıklamalar 👇

Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı açıklamalar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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