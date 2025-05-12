Ekrem İmamoğlu’ndan PKK’nın Fesih Kararı ile İlgili Açıklama: “Ülkem Adına Çok Sevindim”

Silivri’de tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açtığı Twitter hesabından PKK’nın aldığı kararı yorumladı.

Karara “çok sevindiğini” ifade eden Ekrem İmamoğlu, feshi kararı sonrasında yasal düzenlemeler, siyasi ve hukiki reformların da bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.