Depremde 35 Kişiye Mezar Olan Bina Davasından Yargılanıyordu: Atilla Kanbur Canlı Yayında Dondurma Şov Yaptı

Kahramanmaraş’ın Onişubat ilçesinde bulunan Manolya Sitesi’nde de 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Sitenin altında bulunan Tarhanacı Kafe isimli işletmenin sahibi Atilla Kanbur hakkında, dükkandaki bağımsız duvarları kaldırıp ilave kat eklentisi yaptığı ve bunun da binanın yıkımda etkili olduğu bilirkişi raporu sonrasında 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Aynı zamanda MADO isimli işletmenin de ortaklarından olan Atilla Kanbur tutuksuz olarak yargılanıyordu.