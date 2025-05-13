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Depremde 35 Kişiye Mezar Olan Bina Davasından Yargılanıyordu: Atilla Kanbur Canlı Yayında Dondurma Şov Yaptı

Depremde 35 Kişiye Mezar Olan Bina Davasından Yargılanıyordu: Atilla Kanbur Canlı Yayında Dondurma Şov Yaptı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.05.2025 - 17:57

Kahramanmaraş depreminde Manolya Sitesi’nin yıkılması sonrasında 35 kişi hayatını kaybetmişti. Sitenin altında bulunan kafenin sahibi, aynı zamanda MADO isimli işletmelerin de ortaklarından olan Atilla Kanbur hakkında 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kanbur bugün TRT’de yayınlanan “Alişan İle Hayata Gülümse” isimli programa katıldı ve dondurma tezgahında şov yaptı.

Kaynak: BirGün

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6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için davalar görülmeye devam ediyor.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için davalar görülmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın Onişubat ilçesinde bulunan Manolya Sitesi’nde de 35 kişi hayatını kaybetmişti. 

Sitenin altında bulunan Tarhanacı Kafe isimli işletmenin sahibi Atilla Kanbur hakkında, dükkandaki bağımsız duvarları kaldırıp ilave kat eklentisi yaptığı ve bunun da binanın yıkımda etkili olduğu bilirkişi raporu sonrasında 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Aynı zamanda MADO isimli işletmenin de ortaklarından olan Atilla Kanbur tutuksuz olarak yargılanıyordu.

TRT’de yayınlanan programda canlı yayına katıldı.

TRT’de yayınlanan programda canlı yayına katıldı.

Atilla Kanbur, bugün TRT’de yayınlanan “Alişan İle Hayata Gülümse” programının konuğu oldu. 

Kanbur programda dondurma tezgahın başına geçti ve dondurma ile adeta şov yaptı.

Programdan görüntüler 👇

Programdan görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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