Depremde 35 Kişiye Mezar Olan Bina Davasından Yargılanıyordu: Atilla Kanbur Canlı Yayında Dondurma Şov Yaptı
Kahramanmaraş depreminde Manolya Sitesi’nin yıkılması sonrasında 35 kişi hayatını kaybetmişti. Sitenin altında bulunan kafenin sahibi, aynı zamanda MADO isimli işletmelerin de ortaklarından olan Atilla Kanbur hakkında 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Kanbur bugün TRT’de yayınlanan “Alişan İle Hayata Gülümse” isimli programa katıldı ve dondurma tezgahında şov yaptı.
Kaynak: BirGün
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6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için davalar görülmeye devam ediyor.
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TRT’de yayınlanan programda canlı yayına katıldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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