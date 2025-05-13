Yangın Sırasında Fenalık Geçirmiş: İtfaiye Eri Baba ve Sevgilisi Kundaklama Şüphesiyle Gözaltına Alındı

Olayın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından konu ile ilgili olarak yapılan 2 aylık teknik takip sonrasında, konunun şüphelisi olarak Turgay Ahmet Gezgin ve birlikteliği olduğu iddia edilen hemşire F.T isimli kadın takibe alındı. Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adliye sevk edildi.