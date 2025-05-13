Yangın Sırasında Fenalık Geçirmiş: İtfaiye Eri Baba ve Sevgilisi Kundaklama Şüphesiyle Gözaltına Alındı
Aydın’da 18 Mart’ta bir evde meydana gelen yangında anne Fatma Gezgin ile birlikte çocukları Toprak Efe ve Muzaffer Deniz hayatını kaybetmişti.
Yangından yaklaşık 2 ay sonra itfaiye eri olan baba Turgay Ahmet Gezgin, sevgilisi ile birlikte cinayet şüphesi nedeniyle gözaltına alındı.
Baba Turgay Ahmet Gezgin’in yangın sırasında fenalaştığı ve ambulansta tedavi gördüğü görüntüler de ortaya çıktı.
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde 18 Mart günü bir evde çıkan yangın aile faciasına dönüşmüştü.
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Baba ve sevgilisi 2 ay sonra gözaltına alındı.
Baba Turgay Ahmet Gezgin’in, yangının olduğu sırada fenalaştığı ve ambulansta tedavi gördüğü görüntüler de ortaya çıktı. 👇
Şüphelilerin gözaltındaki görüntüleri 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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