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Yangın Sırasında Fenalık Geçirmiş: İtfaiye Eri Baba ve Sevgilisi Kundaklama Şüphesiyle Gözaltına Alındı

Yangın Sırasında Fenalık Geçirmiş: İtfaiye Eri Baba ve Sevgilisi Kundaklama Şüphesiyle Gözaltına Alındı

Aydın
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.05.2025 - 17:18

Aydın’da 18 Mart’ta bir evde meydana gelen yangında anne Fatma Gezgin ile birlikte çocukları Toprak Efe ve Muzaffer Deniz hayatını kaybetmişti.

Yangından yaklaşık 2 ay sonra itfaiye eri olan baba Turgay Ahmet Gezgin, sevgilisi ile birlikte cinayet şüphesi nedeniyle gözaltına alındı.

Baba Turgay Ahmet Gezgin’in yangın sırasında fenalaştığı ve ambulansta tedavi gördüğü görüntüler de ortaya çıktı.

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde 18 Mart günü bir evde çıkan yangın aile faciasına dönüşmüştü.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 18 Mart günü bir evde çıkan yangın aile faciasına dönüşmüştü.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yapan Turgay Gezgin'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında Gezgin'in eşi 34 yaşındaki Fatma Gezgin, çocukları 4 yaşındaki Toprak Ege Gezgin ve 11 yaşındaki Muzaffer Deniz Gezgin hayatını kaybetti.

Baba ve sevgilisi 2 ay sonra gözaltına alındı.

Baba ve sevgilisi 2 ay sonra gözaltına alındı.

Olayın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından konu ile ilgili olarak yapılan 2 aylık teknik takip sonrasında, konunun şüphelisi olarak Turgay Ahmet Gezgin ve birlikteliği olduğu iddia edilen hemşire F.T isimli kadın takibe alındı. Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adliye sevk edildi.

Baba Turgay Ahmet Gezgin’in, yangının olduğu sırada fenalaştığı ve ambulansta tedavi gördüğü görüntüler de ortaya çıktı. 👇

Şüphelilerin gözaltındaki görüntüleri 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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