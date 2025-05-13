Klinik Psikolog Tuna Tüner'in "Mahremi Düşük Kadın" Tanımlaması Sosyal Medyada Tepki Gördü
Klinik Psikolog Tuna Tüner, katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Tüner bu kez de fotoğraf çekilirken yatak odası görünen kadının erkekler tarafından 'mahremi düşük' olarak nitelendirildiğini söyledi. Haberin detayları içeriğimizde 👇
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Yaptığı açıklamalarla sosyal medyada her zaman tartışılan Klinik Psikolog Tuna Tüner, yeni bir gündemle karşımızda.
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Daha önce "kadınlar çalışmak istemiyor" açıklamasıyla gündem olan Tüner'in çok konuşulan sözleri şöyleydi 👇
Tuna Tüner bu kez de katıldığı bir programda söylediği "yatak odası görünen kadının mahremi düşüktür" sözleriyle sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.
Tüner'in o sözlerinin yer aldığı video şöyle 👇
Tuna Tüner'e sosyal medyadan gelen kullanıcı tepkilerinin bir kısmı şöyle 👇
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