Klinik Psikolog Tuna Tüner'in "Mahremi Düşük Kadın" Tanımlaması Sosyal Medyada Tepki Gördü

Sunucunun 'Kadınlar şunu söylemeye başladı; keşke çalışma hayatına girmeseydik diyorlar artık' sözlerine Tuna Tüner şu şekilde cevap vermişti:

Tuna Tüner: 'Bunu çok ciddi şekilde duyuyorum son zamanlar. Valla aslına bakarsan en moda ve en seksi olacak şey bu günümüzde. Maskülanitesi yerinde değerleri ve ilkeleri olan erkeklerle yapılmış evliliklerde bir kadının ondan daha güvenli ve mutlu olma şansı yok'