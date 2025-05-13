onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Klinik Psikolog Tuna Tüner'in "Mahremi Düşük Kadın" Tanımlaması Sosyal Medyada Tepki Gördü

Klinik Psikolog Tuna Tüner'in "Mahremi Düşük Kadın" Tanımlaması Sosyal Medyada Tepki Gördü

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
13.05.2025 - 15:46 Son Güncelleme: 13.05.2025 - 15:51

Klinik Psikolog Tuna Tüner, katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Tüner bu kez de fotoğraf çekilirken yatak odası görünen kadının erkekler tarafından 'mahremi düşük' olarak nitelendirildiğini söyledi. Haberin detayları içeriğimizde 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaptığı açıklamalarla sosyal medyada her zaman tartışılan Klinik Psikolog Tuna Tüner, yeni bir gündemle karşımızda.

Yaptığı açıklamalarla sosyal medyada her zaman tartışılan Klinik Psikolog Tuna Tüner, yeni bir gündemle karşımızda.

Tüner, Bilgi Üniversitesi Sinema-TV bölümünden mezun olduktan sonra Yakın Doğu Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimine devam etmiştir.

Daha önce "kadınlar çalışmak istemiyor" açıklamasıyla gündem olan Tüner'in çok konuşulan sözleri şöyleydi 👇

Daha önce "kadınlar çalışmak istemiyor" açıklamasıyla gündem olan Tüner'in çok konuşulan sözleri şöyleydi 👇

Sunucunun 'Kadınlar şunu söylemeye başladı; keşke çalışma hayatına girmeseydik diyorlar artık' sözlerine Tuna Tüner şu şekilde cevap vermişti:

Tuna Tüner: 'Bunu çok ciddi şekilde duyuyorum son zamanlar. Valla aslına bakarsan en moda ve en seksi olacak şey bu günümüzde. Maskülanitesi yerinde değerleri ve ilkeleri olan erkeklerle yapılmış evliliklerde bir kadının ondan daha güvenli ve mutlu olma şansı yok'

Tuna Tüner bu kez de katıldığı bir programda söylediği "yatak odası görünen kadının mahremi düşüktür" sözleriyle sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.

Tuna Tüner bu kez de katıldığı bir programda söylediği "yatak odası görünen kadının mahremi düşüktür" sözleriyle sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.

“Erkekler, sosyal medyaya attığı kombin fotoğraflarında yatağı görünen kadınlar hakkında ‘mahremi düşük’ diye düşünüyor.

‘Bütün Türkiye’ye nevresimini gösteren kadından ne bekleyeyim ki’ diyor.”

Tüner'in o sözlerinin yer aldığı video şöyle 👇

Tuna Tüner'e sosyal medyadan gelen kullanıcı tepkilerinin bir kısmı şöyle 👇

Tuna Tüner'e sosyal medyadan gelen kullanıcı tepkilerinin bir kısmı şöyle 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
10
10
4
2
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın