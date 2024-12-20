Erkeklerin Aldatmasını Boşanma Sebebi Görmeyen Psikolog Bir de "20 Yıl Aldatmayan Adama Teşekkür" Bekledi!
Erkeklerin Aldatmasını Boşanma Sebebi Görmeyen Psikolog Bir de "20 Yıl Aldatmayan Adama Teşekkür" Bekledi!
YouTube'da yayınlanan Cansu Canan ile Sohbet programına katılan psikolog Tuna Tüner, aldatmaya dair açıklaması ile gündeme bomba gibi düştü! Erkeklerin aldatmasını boşanma sebebi olarak değerlendirmeyen Tüner, bir de 20 boyunca aldatmayan adama teşekkür bekledi. Daha önce de 'karın kası kadınlıktan feragat etmektir' diyen Tüner, bir kez daha tartışma yarattı. Zira, sosyal medya kullanıcılarının da bu cinsiyetçi yoruma söyleyecekleri vardı!
İşte, detaylar...
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Başarılı sunucu ve gazeteci Cansu Canan Özgen, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında yayınlanan "Cansu Canan ile Sohbet" programında klinik psikolog Tuna Tüner'i ağırladı.
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Cansu Canan'ın "Evlilik cinselliği öldürüyor mu?" sorusuna yanıt veren psikolog Tuna Tüner, erkeklerin aldatmasını boşanma sebebi olarak değerlendirmedi.
Tüner'in "20 yıllık evliliğin sonunda bir aldatma oluyor, hanımefendi yeri göğü inletiyor. Ama 20 yıl boyunca kendini tutabilmiş adama da teşekkür etmiyor" dedi.
İşte, Tuna Tüner'in o açıklaması! 👇
Tabii bu sözler kadın, erkek pek çok sosyal medya kullanıcısının sinirini tepesine çıkardı! 👇
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Tüner'in sözlerinin aile birliğine zarar vereceği düşünüldü. 👇
"Paralı diploma ile çarpık fikirlerini topluma empoze etmeye çalışıyor..."👇
"Yok ya..." 👇
"Erkek 20 yıl aynı yerde dururken kadın durmuyor mu?"👇
Sosyal medya kullanıcılarının sunuculara da bir sorusu vardı! 👇
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"Biyolojik kanıt isteyin!"👇
"Söylerken hiç çekinmiyorsunuz...."👇
Biraz da öz geçmiş! 👇
"Narsist evreyi tamamlayamamış kocaman çocuklar..."👇
"Kadın da aldatasın adam için boşanma nedeni olmasın!"👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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