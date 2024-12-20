Erkeklerin Aldatmasını Boşanma Sebebi Görmeyen Psikolog Bir de "20 Yıl Aldatmayan Adama Teşekkür" Bekledi!

YouTube'da yayınlanan Cansu Canan ile Sohbet programına katılan psikolog Tuna Tüner, aldatmaya dair açıklaması ile gündeme bomba gibi düştü! Erkeklerin aldatmasını boşanma sebebi olarak değerlendirmeyen Tüner, bir de 20 boyunca aldatmayan adama teşekkür bekledi. Daha önce de 'karın kası kadınlıktan feragat etmektir' diyen Tüner, bir kez daha tartışma yarattı. Zira, sosyal medya kullanıcılarının da bu cinsiyetçi yoruma söyleyecekleri vardı!

İşte, detaylar...