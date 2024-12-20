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Erkeklerin Aldatmasını Boşanma Sebebi Görmeyen Psikolog Bir de "20 Yıl Aldatmayan Adama Teşekkür" Bekledi!

Erkeklerin Aldatmasını Boşanma Sebebi Görmeyen Psikolog Bir de "20 Yıl Aldatmayan Adama Teşekkür" Bekledi!

Aldatma
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.12.2024 - 11:25

YouTube'da yayınlanan Cansu Canan ile Sohbet programına katılan psikolog Tuna Tüner, aldatmaya dair açıklaması ile gündeme bomba gibi düştü! Erkeklerin aldatmasını boşanma sebebi olarak değerlendirmeyen Tüner, bir de 20 boyunca aldatmayan adama teşekkür bekledi. Daha önce de 'karın kası kadınlıktan feragat etmektir' diyen Tüner, bir kez daha tartışma yarattı. Zira, sosyal medya kullanıcılarının da bu cinsiyetçi yoruma söyleyecekleri vardı! 

İşte, detaylar...

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Başarılı sunucu ve gazeteci Cansu Canan Özgen, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında yayınlanan "Cansu Canan ile Sohbet" programında klinik psikolog Tuna Tüner'i ağırladı.

Başarılı sunucu ve gazeteci Cansu Canan Özgen, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında yayınlanan "Cansu Canan ile Sohbet" programında klinik psikolog Tuna Tüner'i ağırladı.

'Erkekler Kadınlardan Ne Bekler?' başlıklı programda, kadın erkek ilişkileri konu edilirken, aldatmak da ele alındı. Uzman psikoloğun aldatmaya dair yorumları ise dikkat çekti.

Cansu Canan'ın "Evlilik cinselliği öldürüyor mu?" sorusuna yanıt veren psikolog Tuna Tüner, erkeklerin aldatmasını boşanma sebebi olarak değerlendirmedi.

Cansu Canan'ın "Evlilik cinselliği öldürüyor mu?" sorusuna yanıt veren psikolog Tuna Tüner, erkeklerin aldatmasını boşanma sebebi olarak değerlendirmedi.

'Rutine binmiş her şey oradaki hazzı zaman içerisinde düşürüyor, buna hedonistik adaptasyon diyoruz.' diyen Tüner, bu durumda erkeklerin poligamik varlıklar olduğuna işaret ederek onların daha fazla zorlandığını belirtti.

Tüner'in "20 yıllık evliliğin sonunda bir aldatma oluyor, hanımefendi yeri göğü inletiyor. Ama 20 yıl boyunca kendini tutabilmiş adama da teşekkür etmiyor" dedi.

Tüner'in "20 yıllık evliliğin sonunda bir aldatma oluyor, hanımefendi yeri göğü inletiyor. Ama 20 yıl boyunca kendini tutabilmiş adama da teşekkür etmiyor" dedi.

İşte, Tuna Tüner'in o açıklaması! 👇

Tabii bu sözler kadın, erkek pek çok sosyal medya kullanıcısının sinirini tepesine çıkardı! 👇

Tabii bu sözler kadın, erkek pek çok sosyal medya kullanıcısının sinirini tepesine çıkardı! 👇
twitter.com
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Tüner'in sözlerinin aile birliğine zarar vereceği düşünüldü. 👇

Tüner'in sözlerinin aile birliğine zarar vereceği düşünüldü. 👇
twitter.com

"Paralı diploma ile çarpık fikirlerini topluma empoze etmeye çalışıyor..."👇

"Paralı diploma ile çarpık fikirlerini topluma empoze etmeye çalışıyor..."👇

"Yok ya..." 👇

"Yok ya..." 👇
twitter.com

"Erkek 20 yıl aynı yerde dururken kadın durmuyor mu?"👇

"Erkek 20 yıl aynı yerde dururken kadın durmuyor mu?"👇
twitter.com

Sosyal medya kullanıcılarının sunuculara da bir sorusu vardı! 👇

Sosyal medya kullanıcılarının sunuculara da bir sorusu vardı! 👇
twitter.com
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"Biyolojik kanıt isteyin!"👇

"Biyolojik kanıt isteyin!"👇
twitter.com

"Söylerken hiç çekinmiyorsunuz...."👇

"Söylerken hiç çekinmiyorsunuz...."👇
twitter.com

Biraz da öz geçmiş! 👇

Biraz da öz geçmiş! 👇
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"Narsist evreyi tamamlayamamış kocaman çocuklar..."👇

"Narsist evreyi tamamlayamamış kocaman çocuklar..."👇
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"Kadın da aldatasın adam için boşanma nedeni olmasın!"👇

"Kadın da aldatasın adam için boşanma nedeni olmasın!"👇
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Yorumlarda buluşalım! 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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