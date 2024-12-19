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Halikarnas Balıkçısı "Cevat Şakir Kabaağaçlı" Kimdir? Şakir Paşa Ailesi'nin Cevat Şakir'inin Hayatı

Halikarnas Balıkçısı "Cevat Şakir Kabaağaçlı" Kimdir? Şakir Paşa Ailesi'nin Cevat Şakir'inin Hayatı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.12.2024 - 21:45

Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın mensubu olduğu Osmanlı'nın son köklü ailelerinden Şakir Paşa Ailesi, NOW ekranlarında seyirci karşına çıkıyor. Televizyon ekranlarında dikkatleri üzerine çeken hikaye ile ünlü romancı nam-ı diğer Halikarnas Balıkçısı'nın kim olduğu da merak ediliyor. Sanat dünyasının önemli isimlerini yetiştiren ailenin yaşamı kadar Cevat Şakir'in gerçek hayatta babasını öldürüp öldürmediği tartışılıyor. Peki, Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı) kimdir? 

İşte, Halikarnas Balıkçısı'nın hayatı hakkında merak edilenler...

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NOW'da yayınlanan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi ile ünlü yazar Halikarnas Balıkçısı'nın kim olduğu merak ediliyor.

NOW'da yayınlanan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi ile ünlü yazar Halikarnas Balıkçısı'nın kim olduğu merak ediliyor.

Osmanlı'nın son köklü ailelerinden biri olan Şakir Paşa Ailesi'ne mensup olan Halikarnas Balıkçısı, yani nam-ı diğer Cevat Şakir Kabaağaçlı son dönemlerde gündemden düşmüyor.

Halikarnas Balıkçısı "Cevat Şakir Kabaağaçlı" Kimdir?

Halikarnas Balıkçısı "Cevat Şakir Kabaağaçlı" Kimdir?

Halikarnas Balıkçısı (Musa Cevat Şakir Kabaağaçlı), 17 Nisan 1890'da Girit'te dünyaya geldi. Kabaağaçlı, vaktiyle Girit ve Atina sefirlik ve valilik yapan Mehmed Şakir Paşa ve Giritli Sare İsmet Hanım'ın oğludur. 

Halikarnas Balıkçısı olarak tanıdığımız, romanlarında Bodrum ve Ege'ye olan aşkını anlatan ünlü yazarın amcası II. Abdülhamid devrinde Sadrazamlık görevini yürüten Ahmed Cevad Paşa, dedesi ise Şurayı Askeri Dairesi Reisi Miralay Mustafa Asım Bey'dir. 

Altı çocuğu olan meşhur Şakir Paşa'nın ilk çocuğu olan Cevat Şakir'i n kardeşleri, Hakkiye, Ayşe, Suat, Fahrelnisa ve Aliye'dir. Sanatın farklı dallarında büyük başarılar elde eden kardeşler tarihte köklü izler bırakmayı başardı. Cevap Şakir'in onlarca eserinin yanında bambaşka bir skandalla da adı tarihe kazındı.

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Eğitim Hayatı

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Eğitim Hayatı

Cevat Şakir, çocukluk yıllarını Şakir Paşa'nın elçilik görevi nedeniyle Atina'da geçirdi. Aile daha sonra Büyükada'ya yerleşti. Burada ilköğrenimini tamamlayan Cevat Şakir, ortaokul ve liseyi Robert Kolej'inde tamamladı. 1907 yılında liseden mezun olduğu sene, İkdam gazetesinde ilk yazısı yayınlandı. Lisans eğitimi için Oxford Üniversitesi’ne giden Cevat Şakir esasında denizcilik fakültesinde eğitim almak istemişti ancak, ailesinin ısrarı üzerine tarih bölümünden mezun oldu.

1913 yılında İtalyan bir hanım ile dünyaevine girerek bir süre İtalya'da yaşadı ve burada resim eğitimi aldı. Daha sonra İstanbul'a dönen Cevat Şakir'in yazıları gazete ve dergilerde yayımlandı. 1914 yılında ise maddi sıkıntılar nedeniyle babası Şakir Paşa'nın Afyon'da yer alan Kabaağaçlı çiftliğine yerleşti.

Halikarnas Balıkçısı Olarak Tanınan "Cevat Şakir Kabaağaçlı" Babasını mı Öldürdü?

Halikarnas Balıkçısı Olarak Tanınan "Cevat Şakir Kabaağaçlı" Babasını mı Öldürdü?

Halikarnas Balıkçısı, çiftlikte çıkan bir tartışma sırasında Cevat Şakir'in silahından çıkan bir kurşun ile vurularak hayatını kaybeden babası Mehmed Şakir Paşa'nın ölümünden yargılandı. Bu suçlama kapsamında 15 yıl kürek cezasına çarptıldı. Cezasının 7. yılının ardından ortaya çıkan verem hastalığı nedeniyle tahliye edildi.

Halikarnas Balıkçısı'nın Hayatı

Halikarnas Balıkçısı'nın Hayatı

Cevat Şakir, 1925 yılına dek geçimini haftalık dergilerde yayımlanan tercümelerinden, yazılarından, resim, karikatür, tezhip ve renkli dergi kapaklarından sağladı. Türk basınında kapakçılığın gelişimine katkıda bulunan Cevat Şakir, sürgüne gönderildiği Bodrum'a adeta açık oldu. 3 yıllık sürgününü İstanbul'da tamamladı ve Bodrum'a geri döndü. Eserlerinde Bodrum'u yazdı ve Bodrum'un Antik Çağ'daki adı olan Halikarnas'ı mahlas olarak benimsedi. 

Cevat Şakir, yazarlığın yanı sıra rehberlik de yaptı. Deneyimlerini yazılarına aktaran Kabaağaçlı, Ephesus ve Halicarnassus isimli turistik kılavuzu yazdı. Ephesus isimli eseri Türkiye' yazılmış ilk turistik kitap olarak tarihe geçti.

Üç evlilik yapan Cevat Şakir'in ikinci eşi dayısının kızı Hamdiye, üçüncü eşi ise Hatice Hanım oldu. Bodrum'da balıkçılıktan yazarlığa pek çok iş yapan Halikarnas Balıkçısı, 5 çocuğunun eğitimi için İzmir'e yerleşti. Burada da edebiyata ve eserlerine ara vermeyen Halikarnas Balıkçısı 13 Ekim 1973'de 83 yaşında kemik kanserinden hayatını kaybetti. Vasiyeti üzerine Bodrum'a gömülen Cevat Şakir'in kabri Gümbet'teki 'Halikarnas Balıkçısı Müzesi'nde yer alıyor.

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Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Eserleri

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Eserleri

Halikarnas Balıkçısı'nın Öyküleri

  • Ege Kıyılarından (1939)

  • Merhaba Akdeniz (1947)

  • Ege'nin Dibi (1952)

  • Yaşasın Deniz (1954)

  • Gülen Ada (1957)

  • Ege'den (1972)

  • Gençlik Denizlerinde (1973)

  • Parmak Damgası (1986)

  • Dalgıçlar (1991)

  • Çiçeklerin Düğünü (1991)

  • Ege'den Denize Bırakılmış Bir Çiçek

  • Gülen Ada

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Romanları

  • Aganta Burina Burinata (1945)

  • Ötelerin Çocukları (1956)

  • Uluç Reis (1962)

  • Turgut Reis (1966)

  • Deniz Gurbetçileri (1969)

  • Bulamaç

Denemeleri

  • Anadolu Efsaneleri (1954)

  • Anadolu Tanrıları (1955)

  • Anadolu'nun Sesi (1971)

  • Hey Koca Yurt (1972)

  • Merhaba Anadolu (1980)

  • Düşün Yazıları (1981)

  • Altıncı Kıta Akdeniz (1982)

  • Sonsuzluk Sessiz Büyür (1983)

  • Arşipel (1993)

Çocuk Kitapları

  • Yol Ver Deniz

  • Denizin Çağırışı

  • İmbat Serinliği

  • Nasrettin Hoca

  • Gündüzünü Kaybeden Kuş

  • Deniz Gurbetçileri

  • Define Adası

  • Tünek Ahmet

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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