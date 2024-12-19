Halikarnas Balıkçısı "Cevat Şakir Kabaağaçlı" Kimdir? Şakir Paşa Ailesi'nin Cevat Şakir'inin Hayatı

Cevat Şakir, çocukluk yıllarını Şakir Paşa'nın elçilik görevi nedeniyle Atina'da geçirdi. Aile daha sonra Büyükada'ya yerleşti. Burada ilköğrenimini tamamlayan Cevat Şakir, ortaokul ve liseyi Robert Kolej'inde tamamladı. 1907 yılında liseden mezun olduğu sene, İkdam gazetesinde ilk yazısı yayınlandı. Lisans eğitimi için Oxford Üniversitesi’ne giden Cevat Şakir esasında denizcilik fakültesinde eğitim almak istemişti ancak, ailesinin ısrarı üzerine tarih bölümünden mezun oldu.

1913 yılında İtalyan bir hanım ile dünyaevine girerek bir süre İtalya'da yaşadı ve burada resim eğitimi aldı. Daha sonra İstanbul'a dönen Cevat Şakir'in yazıları gazete ve dergilerde yayımlandı. 1914 yılında ise maddi sıkıntılar nedeniyle babası Şakir Paşa'nın Afyon'da yer alan Kabaağaçlı çiftliğine yerleşti.