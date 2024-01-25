"Karın Kası Kadınlıktan Feragat Etmektir" Diyen Psikolog Verdiği Celal Şengör Örneğiyle Beyin Yaktı

Sporun sağlık açıcından ne kadar önemli ve gerekli olduğunu hepimiz biliyoruz. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için sporun vazgeçilmez bir unsur olduğunu kabul edilmiş bir gerçek fakat bir psikoloğun sporla ilgili yaptığı açıklama kafaları karıştırdı.