Görüş Bildir
Haberler
Video
"Karın Kası Kadınlıktan Feragat Etmektir" Diyen Psikolog Verdiği Celal Şengör Örneğiyle Beyin Yaktı

"Karın Kası Kadınlıktan Feragat Etmektir" Diyen Psikolog Verdiği Celal Şengör Örneğiyle Beyin Yaktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 20:57

İçerik Devam Ediyor

Sporun sağlık açıcından ne kadar önemli ve gerekli olduğunu hepimiz biliyoruz. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için sporun vazgeçilmez bir unsur olduğunu kabul edilmiş bir gerçek fakat bir psikoloğun sporla ilgili yaptığı açıklama kafaları karıştırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kadınların karın kası yapmasını 'kadınlıklarından feragat etmeleri' olarak tanımlayan Uzman Psikolog Tuna Tüner, Celal Şengör ve İlber Ortaylı ile ilgili de ilginç bir örnek verdi.

Kadınların karın kası yapmasını 'kadınlıklarından feragat etmeleri' olarak tanımlayan Uzman Psikolog Tuna Tüner, Celal Şengör ve İlber Ortaylı ile ilgili de ilginç bir örnek verdi.

Bilinç ve entelektüelite seviyeleri çok yüksek olduğundan vücutları ile ilgileri olmadığını söyleyen Tüner, ikisinin de spora ihtiyacı olmadığını çünkü meselelerinin kafada toplanmış olduğunu söyledi.

Bilinç ve entelektüelite seviyeleri çok yüksek olduğundan vücutları ile ilgileri olmadığını söyleyen Tüner, ikisinin de spora ihtiyacı olmadığını çünkü meselelerinin kafada toplanmış olduğunu söyledi.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
mamamia

aylardır hafif karın kası yapcam derken olmayınca uydurduğum bahaneler, neyse bana gün doğdu 😂