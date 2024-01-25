"Kriterlerim Yüksek" Diyerek Erkeklere Seslenen Kadının Üslubu Dikkat Çekti: "Yiyebileceğim Bir Tane Hıyar"

Her bireyin ilişki konusunda farklı beklentileri olabilir; bu gayet doğaldır. Ne istediğinizi tam olarak bilmeniz, bunun üzerine düşünmeniz hayatınıza girecek kişileri seçerken, bu bilinçle hareket etmeniz oldukça önemli.
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Bir kadın, kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayabildiği için kriterlerinin çok yüksek olduğunu belirterek erkeklere seslendi.
"Kendi ihtiyaçlarını göremeyen adam bana gelmesin. Benim çıtam zaten yüksek. Kendi paramı kazanabiliyorum. Kendi ihtiyaçlarımı kendim alabiliyorum. Hepi topu yiyebileceğim bir tane hıyar. Çok istiyorsam jigolo tutarım, istediğimi seçerim, istediğimi altıma alırım." diyen kadının üslubu dikkat çekti.
İşte o video;
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Rabbim bizi bunlar yüzünden helak etme biz bunlardan beriyiz.
Beni satın alamazsınız ayrıca hiç bir eskortla birlikte olmam.
kim bu bir insan kadında olsa erkekte olsa böyle konuşamaz kriterleri yüksekmiş hadi ya zekan biraz yüksek olsa ne konusacagina dikkat edrsin valla ayrıca k... Devamını Gör