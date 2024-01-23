Oyuncu Nazlı Bulum Bir Programda İlk Cinsel Deneyimini Anlattı: "Annemin Özel Biriyle Olsun Israrı Vardı"

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Nil karakteri ve rol aldığı başarılı projelerle tanınan Nazlı Bulum, katıldığı bir programda anlattıklarıyla gündem oldu.
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Nazlı Bulum programda, ilk cinsel deneyimi sırasında başına gelen komik anıyı paylaştı.
Annesinin mutlaka özel biriyle olması gerektiği konusunda ısrar ettiğini söyleyen Bulum, başına gelen olaydan sonra doğrudan annesinden yardım istediğini ve annesinin verdiği tepkiyle onu nasıl sakinleştirdiğini anlattı.
İşte o video;
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