Bir Kadın Türkiye'deki Kardeşinin Doğum Gününü HIMYM Dizisinin Ted Mosby'si Josh Radnor'a Kutlattı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yasemindazdar...
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Bir kadın, kardeşinin doğum günü için How I Met Your Mother? dizisinde Tep Mosby karakterini canlandıran Josh Radnor'a bir video çektirdi.
Oldukça tatlı bir kutlama hazırlayan Radnor'ın videosuna çok sevinen kadın o videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o video;
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