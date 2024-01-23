Bir Kadın Türkiye'deki Kardeşinin Doğum Gününü HIMYM Dizisinin Ted Mosby'si Josh Radnor'a Kutlattı

Teknolojinin hızla ilerlemesi ve dijital platformların yaygınlaşması, hayranlarına daha önce hiç olmadığı kadar yakın olan ünlülere, belirli bir ücret karşılığında özel video mesajlar çekme fırsatı sunuyor. Artık bir tıkla, ünlü bir kişiye ulaşabiliyor ve ona istediğiniz kişi için özel bir video çektirebiliyorsunuz.