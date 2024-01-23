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Bir Kadın Türkiye'deki Kardeşinin Doğum Gününü HIMYM Dizisinin Ted Mosby'si Josh Radnor'a Kutlattı

Bir Kadın Türkiye'deki Kardeşinin Doğum Gününü HIMYM Dizisinin Ted Mosby'si Josh Radnor'a Kutlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 22:41

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Teknolojinin hızla ilerlemesi ve dijital platformların yaygınlaşması, hayranlarına daha önce hiç olmadığı kadar yakın olan ünlülere, belirli bir ücret karşılığında özel video mesajlar çekme fırsatı sunuyor. Artık bir tıkla, ünlü bir kişiye ulaşabiliyor ve ona istediğiniz kişi için özel bir video çektirebiliyorsunuz.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yasemindazdar...
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Bir kadın, kardeşinin doğum günü için How I Met Your Mother? dizisinde Tep Mosby karakterini canlandıran Josh Radnor'a bir video çektirdi.

Bir kadın, kardeşinin doğum günü için How I Met Your Mother? dizisinde Tep Mosby karakterini canlandıran Josh Radnor'a bir video çektirdi.

Oldukça tatlı bir kutlama hazırlayan Radnor'ın videosuna çok sevinen kadın o videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Oldukça tatlı bir kutlama hazırlayan Radnor'ın videosuna çok sevinen kadın o videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o video;

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