Estetikle Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Olan Kadın Alay Konusu Olunca "Kıskanıldığını" Söyledi

Estetik operasyonlar son dönemde bambaşka bir boyuta ulaştı. Bir zamanlar sadece ünlülerin ve zenginlerin başvurduğu estetik operasyonlar, artık herkesin rahatlıkla erişebileceği bir hizmet haline geldi. Bu durum, estetik operasyonların popülerliğini ve talebini artırırken, aynı zamanda bir çeşit çılgınlığa dönüşmesine de neden oldu.