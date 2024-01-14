Görüş Bildir
Haberler
Video
Estetikle Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Olan Kadın Alay Konusu Olunca "Kıskanıldığını" Söyledi

Estetikle Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Olan Kadın Alay Konusu Olunca "Kıskanıldığını" Söyledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 22:18

İçerik Devam Ediyor

Estetik operasyonlar son dönemde bambaşka bir boyuta ulaştı. Bir zamanlar sadece ünlülerin ve zenginlerin başvurduğu estetik operasyonlar, artık herkesin rahatlıkla erişebileceği bir hizmet haline geldi. Bu durum, estetik operasyonların popülerliğini ve talebini artırırken, aynı zamanda bir çeşit çılgınlığa dönüşmesine de neden oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Estetikle dünyanın en büyük elmacık kemikli yanaklarına sahip olan Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk tüm dünyada gündem olmuş, görüntüsü herkesi şaşkınlığa uğratmıştı.

Estetikle dünyanın en büyük elmacık kemikli yanaklarına sahip olan Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk tüm dünyada gündem olmuş, görüntüsü herkesi şaşkınlığa uğratmıştı.

Pokreshchuk aldığı ilginç yorumlara sadece güldüğünü, kıskanıldığı için bu yorumların yapıldığını söyledi.

Pokreshchuk aldığı ilginç yorumlara sadece güldüğünü, kıskanıldığı için bu yorumların yapıldığını söyledi.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
2
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?