Estetikle Dünyanın En Büyük Elmacık Kemiklerine Sahip Olan Kadın Alay Konusu Olunca "Kıskanıldığını" Söyledi

Estetik operasyonlar son dönemde bambaşka bir boyuta ulaştı. Bir zamanlar sadece ünlülerin ve zenginlerin başvurduğu estetik operasyonlar, artık herkesin rahatlıkla erişebileceği bir hizmet haline geldi. Bu durum, estetik operasyonların popülerliğini ve talebini artırırken, aynı zamanda bir çeşit çılgınlığa dönüşmesine de neden oldu.
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Estetikle dünyanın en büyük elmacık kemikli yanaklarına sahip olan Ukraynalı model Anastasia Pokreshchuk tüm dünyada gündem olmuş, görüntüsü herkesi şaşkınlığa uğratmıştı.
Pokreshchuk aldığı ilginç yorumlara sadece güldüğünü, kıskanıldığı için bu yorumların yapıldığını söyledi.
İşte o video;
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