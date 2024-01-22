Şan Eğitmeni Doğan Cem Bir Mekanda Kendisine Sataşan Adama Karşılık Vermediği İçin Gelen Yorumlara İsyan Etti

Şan eğitmeni Doğan Cem'i, sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolarından tanıyor olabilirsiniz. Kendisinin başına geçtiğimiz günlerde tatsız bir olay geldi.
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Yemek yediği bir restoranda, bir anda müşterilerden birinin kendisine "Ne bakıyorsun?" diye saldırmasının üzerine neye uğradığını şaşırdı.
Olayın detaylarını burada anlattı;
Olayın detaylarını anlatmasının ardından, adama karşılık vermediği için kendisine akılalmaz yorumlar geldi.
O yorumlardan bazıları bu şekildeydi;
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İşte o video;
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