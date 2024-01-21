Bir Adam Sevgilisinin Elbisesi Yırtmaçlı Olduğu İçin Tüm Düğün Boyunca Sevgilisinin Eteğini Tuttu

İlişkilerin karmaşık dünyasında, belki de en çok üzerine konuşulan ve tartışılan konu kıskançlık. Kıskançlık kimileri için sevdiklerini koruma içgüdüsü olarak değerlendirilirken, bu duygunun güvensizlik ve endişe duygularını da beraberinde getirdiği biliniyor.