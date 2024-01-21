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Bir Adam Sevgilisinin Elbisesi Yırtmaçlı Olduğu İçin Tüm Düğün Boyunca Sevgilisinin Eteğini Tuttu

Bir Adam Sevgilisinin Elbisesi Yırtmaçlı Olduğu İçin Tüm Düğün Boyunca Sevgilisinin Eteğini Tuttu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 16:48

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İlişkilerin karmaşık dünyasında, belki de en çok üzerine konuşulan ve tartışılan konu kıskançlık. Kıskançlık kimileri için sevdiklerini koruma içgüdüsü olarak değerlendirilirken, bu duygunun güvensizlik ve endişe duygularını da beraberinde getirdiği biliniyor.

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Bir genç, birlikte bir düğüne katıldığı sevgilisinin elbisesinin yırtmaçlı olduğunu gördü.

Bir genç, birlikte bir düğüne katıldığı sevgilisinin elbisesinin yırtmaçlı olduğunu gördü.

Tüm düğün boyunca eteği tutarak oturan gencin o anları tepki çekti.

Tüm düğün boyunca eteği tutarak oturan gencin o anları tepki çekti.

İşte o video;

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