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Eşinin Ayağını Yıkadığı Suyu İçti! Hindistanlı Bir Çiftin Gerçekleştirdiği Bir Değişik Düğün Geleneği

Eşinin Ayağını Yıkadığı Suyu İçti! Hindistanlı Bir Çiftin Gerçekleştirdiği Bir Değişik Düğün Geleneği

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 22:39

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Dünyanın dört bir yanında, bugün hala sürdürülen bazı gelenekler, o coğrafyada yaşayan insanların kültürlerine, yaşam biçimlerine ve değerlerine göre oldukça normalken o kültüre hakim olmayanlar için ilginç bulunabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C1PXkI...
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Hindistanlı bir çift, gerçekleştirdikleri düğün ritüellerini sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Hindistanlı bir çift, gerçekleştirdikleri düğün ritüellerini sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Eşinin ayağını yıkadığı suyu içen kadının o anları, görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Eşinin ayağını yıkadığı suyu içen kadının o anları, görenleri şaşkınlığa uğrattı.

İşte o anlar;

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