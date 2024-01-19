Eşinin Ayağını Yıkadığı Suyu İçti! Hindistanlı Bir Çiftin Gerçekleştirdiği Bir Değişik Düğün Geleneği

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Dünyanın dört bir yanında, bugün hala sürdürülen bazı gelenekler, o coğrafyada yaşayan insanların kültürlerine, yaşam biçimlerine ve değerlerine göre oldukça normalken o kültüre hakim olmayanlar için ilginç bulunabiliyor.
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Hindistanlı bir çift, gerçekleştirdikleri düğün ritüellerini sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Eşinin ayağını yıkadığı suyu içen kadının o anları, görenleri şaşkınlığa uğrattı.
İşte o anlar;
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