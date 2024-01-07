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Kına Gecesinde Fotoğraf Çekilmesini İstemeyen Gelin Telefonları Kilitli Bir Torbaya Koydurdu

Kına Gecesinde Fotoğraf Çekilmesini İstemeyen Gelin Telefonları Kilitli Bir Torbaya Koydurdu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 14:53

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Son dönemde kına gecelerinde oldukça ilginç uygulamalara rastlayabiliyoruz. Organizasyon şirketleri her isteğe mutlaka bir çözüm bulabiliyor.

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Kınasında fotoğraf çekilmesini istemeyen bir gelin, kınaya gelen konukların telefonunu kameraları kapatacak fakat aynı zamanda telefon kullanımını engellemeyecek şekilde tasarlanan kilitli torbalara koydurdu.

Kınasında fotoğraf çekilmesini istemeyen bir gelin, kınaya gelen konukların telefonunu kameraları kapatacak fakat aynı zamanda telefon kullanımını engellemeyecek şekilde tasarlanan kilitli torbalara koydurdu.

Kimileri bu uygulamayı çok mantıklı bulurken kimilerine ise çok saçma geldi.

Kimileri bu uygulamayı çok mantıklı bulurken kimilerine ise çok saçma geldi.

İşte o anlar;

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