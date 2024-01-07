Kına Gecesinde Fotoğraf Çekilmesini İstemeyen Gelin Telefonları Kilitli Bir Torbaya Koydurdu

Son dönemde kına gecelerinde oldukça ilginç uygulamalara rastlayabiliyoruz. Organizasyon şirketleri her isteğe mutlaka bir çözüm bulabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kınasında fotoğraf çekilmesini istemeyen bir gelin, kınaya gelen konukların telefonunu kameraları kapatacak fakat aynı zamanda telefon kullanımını engellemeyecek şekilde tasarlanan kilitli torbalara koydurdu.
Kimileri bu uygulamayı çok mantıklı bulurken kimilerine ise çok saçma geldi.
İşte o anlar;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda