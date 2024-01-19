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"Kadınlar ve Erkekler Yer Değiştirseydi" Videosuyla Bazı Gerçekleri Ortaya Döken Çift İzleyenleri Güldürdü

"Kadınlar ve Erkekler Yer Değiştirseydi" Videosuyla Bazı Gerçekleri Ortaya Döken Çift İzleyenleri Güldürdü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 22:01

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Her bir ilişki, kendine has özellikleri ve dinamikleri ile benzersizdir. Ancak, bu çeşitliliğin içinde bile, erkeklerin ve kadınların kendilerine has karakteristik özellikleri ve davranışları ilişkilere bambaşka bir renk katıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C2KsXbjquto/
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'lilbeng.x' isimli sosyal medya kullanıcı 'bir günlüğüne erkekler ve kadınlar yer değiştirseydi nasıl olurdu' diye düşünerek bir video çekti.

'lilbeng.x' isimli sosyal medya kullanıcı 'bir günlüğüne erkekler ve kadınlar yer değiştirseydi nasıl olurdu' diye düşünerek bir video çekti.

'Bazı gerçekler' notuyla paylaştığı o video kısa sürede beğeni topladı.

'Bazı gerçekler' notuyla paylaştığı o video kısa sürede beğeni topladı.

İşte o video;

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