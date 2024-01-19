"Kadınlar ve Erkekler Yer Değiştirseydi" Videosuyla Bazı Gerçekleri Ortaya Döken Çift İzleyenleri Güldürdü

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C2KsXbjquto/
Her bir ilişki, kendine has özellikleri ve dinamikleri ile benzersizdir. Ancak, bu çeşitliliğin içinde bile, erkeklerin ve kadınların kendilerine has karakteristik özellikleri ve davranışları ilişkilere bambaşka bir renk katıyor.
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'lilbeng.x' isimli sosyal medya kullanıcı 'bir günlüğüne erkekler ve kadınlar yer değiştirseydi nasıl olurdu' diye düşünerek bir video çekti.
'Bazı gerçekler' notuyla paylaştığı o video kısa sürede beğeni topladı.
İşte o video;
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