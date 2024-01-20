Asker Kaçağı Olduğu Ortaya Çıkan Mükremin Gezgin Kamuflaj Giyerek Video Çekti: "Vatanıma Canım Feda"

Bir Motorcunun Motorla Gezme Teklifini Duyunca Heyecanla Kabul Eden Çocuk Motordan Ağlayarak İndi

Bir Kadın Dünyanın En Pahalı Kahvesi Olan Kopi Luwak'ın Oluşum Sürecini Yerinde İzledi ve Kahveyi Tattı