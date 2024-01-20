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Asker Kaçağı Olduğu Ortaya Çıkan Mükremin Gezgin Kamuflaj Giyerek Video Çekti: "Vatanıma Canım Feda"

Asker Kaçağı Olduğu Ortaya Çıkan Mükremin Gezgin Kamuflaj Giyerek Video Çekti: "Vatanıma Canım Feda"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 15:13 Son Güncelleme: 20.01.2024 - 15:25

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Mükremin Gezgin'i bir dönem yaptığı 'hamilelik' mizanseniyle hatırlıyor olabilirsiniz. Hamilelik videoları ile tepki toplayan Mükremin, ardından sayısız estetik operasyon geçirmiş ve bambaşka birine dönüşmüştü.

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Mükremin'in geçtiğimiz günlerde asker kaçağı olduğu ortaya çıkmış, kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaşmıştı.

Mükremin'in geçtiğimiz günlerde asker kaçağı olduğu ortaya çıkmış, kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaşmıştı.

Detayları sizinle burada paylaşmıştık;

Mükremin, kendisine gelen tepkiler üzerine asker kıyafeti giyerek bir video çekti.

Mükremin, kendisine gelen tepkiler üzerine asker kıyafeti giyerek bir video çekti.

"Vatanıma canım feda" notuyla paylaştığı videoda Mükremin, "Beni oraya layık görüyorlarsa hepsinin emrindeyim." dedi.

"Vatanıma canım feda" notuyla paylaştığı videoda Mükremin, "Beni oraya layık görüyorlarsa hepsinin emrindeyim." dedi.

İşte o video;

Mükremin'in o videosu sosyal medyanın da diline düştü;

Mükremin'in o videosu sosyal medyanın da diline düştü;
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