Klinik Psikolog Tuna Tüner "Kadınlar Artık Çalışmak İstemiyor" Sözleriyle Tepki Çekti
Klinik Psikolog Tuna Tüner "Kadınlar Artık Çalışmak İstemiyor" Sözleriyle Tepki Çekti
Sosyal medyada ilgiyle takip edilen Klinik Psikolog Tuna Tüner, Posta Gazetesi'nde katıldığı bir röportajla sosyal medyada tepki çekti. Programda kadınların çalışma hayatı yerine evde olmayı tercih ettikleri konuşuldu. Sohbetin ilgili bölümüne ve gelen tepkilere birlikte bakalım.
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Tuna Tüner, özellikle sosyal medyada ilgiyle takip edilen bir klinik psikolog.
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Sunucunun "Kadınlar şunu söylemeye başladı; keşke çalışma hayatına girmeseydik diyorlar artık" sözlerine Tuna Tüner şu şekilde cevap verdi.
Videonun ilgili kısmı burada 👇
Bu açıklamadan sonra sosyal medyadan tepkiler yükselmeye başladı
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