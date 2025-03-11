Klinik Psikolog Tuna Tüner "Kadınlar Artık Çalışmak İstemiyor" Sözleriyle Tepki Çekti

Sunucu: 'Kadınlar şunu söylemeye başladı; keşke çalışma hayatına girmeseydik. Sabahın köründe yollara dökülmeden derdimiz çocuğumuzu büyütmek, yemeğimizi yapmak olsaydı diyorlar artık'

Tuna Tüner: 'Bunu çok ciddi şekilde duyuyorum son zamanlar. Valla aslına bakarsan en moda ve en seksi olacak şey bu günümüzde. Maskülanitesi yerinde değerleri ve ilkeleri olan erkeklerle yapılmış evliliklerde bir kadının ondan daha güvenli ve mutlu olma şansı yok'