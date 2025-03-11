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Klinik Psikolog Tuna Tüner "Kadınlar Artık Çalışmak İstemiyor" Sözleriyle Tepki Çekti

Klinik Psikolog Tuna Tüner "Kadınlar Artık Çalışmak İstemiyor" Sözleriyle Tepki Çekti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
11.03.2025 - 12:47 Son Güncelleme: 11.03.2025 - 13:53

Sosyal medyada ilgiyle takip edilen Klinik Psikolog Tuna Tüner, Posta Gazetesi'nde katıldığı bir röportajla sosyal medyada tepki çekti. Programda kadınların çalışma hayatı yerine evde olmayı tercih ettikleri konuşuldu. Sohbetin ilgili bölümüne ve gelen tepkilere birlikte bakalım.

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Tuna Tüner, özellikle sosyal medyada ilgiyle takip edilen bir klinik psikolog.

Tuna Tüner, özellikle sosyal medyada ilgiyle takip edilen bir klinik psikolog.

Özellikle kadın erkek ilişkileri konusundaki açıklamaları, birçok kişi tarafından ilgiyle izleniyor. Ancak geçtiğimiz gün Posta gazetesine ait bir videoda katıldığı sohbet, sosyal medyadaki kullanıcıların tepkisini çekti.

Sunucunun "Kadınlar şunu söylemeye başladı; keşke çalışma hayatına girmeseydik diyorlar artık" sözlerine Tuna Tüner şu şekilde cevap verdi.

Sunucunun "Kadınlar şunu söylemeye başladı; keşke çalışma hayatına girmeseydik diyorlar artık" sözlerine Tuna Tüner şu şekilde cevap verdi.

Sunucu: 'Kadınlar şunu söylemeye başladı; keşke çalışma hayatına girmeseydik. Sabahın köründe yollara dökülmeden derdimiz çocuğumuzu büyütmek, yemeğimizi yapmak olsaydı diyorlar artık'

Tuna Tüner: 'Bunu çok ciddi şekilde duyuyorum son zamanlar. Valla aslına bakarsan en moda ve en seksi olacak şey bu günümüzde. Maskülanitesi yerinde değerleri ve ilkeleri olan erkeklerle yapılmış evliliklerde bir kadının ondan daha güvenli ve mutlu olma şansı yok'

Videonun ilgili kısmı burada 👇

Bu açıklamadan sonra sosyal medyadan tepkiler yükselmeye başladı

Bu açıklamadan sonra sosyal medyadan tepkiler yükselmeye başladı

Sorun sistemde...

Tartışılabilir..

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İşte bu şart!

Yine bir düzen sorunu...

Gerçekler...

Ayrı ayrı yerler...

Hayatı bırakmayın!

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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